Священик з Волині отримав у подарунок від Вселенського Патріарха священичий хрест

Іван Сидор, який народився в місті Горохів, отримав неочікуваний подарунок з рук Вселенського патріарха Варфоломія у Стамбулі. Про це він написав у



“На урочистому прийнятті, з рук Вселенського Патріарха Варфоломія неочіковано для себе отримав подарунок – священичий хрест з пам’ятним підписом.



Перед тим, просто підійшов передати Патріарху Варфоломію свою книгу про утворення Московського Патріархату і сувенір з Михайлівського Золотоверхого, аж тут такий подарунок від Його Всесвятості…”, – пише священик.



Наразі Іван Сидор разом із українською делегацією прибув до Стамбулу, де сьогодні, 6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій повинен вручити Томос для предстоятеля новоствореної Православної церкви в Україні митрополита Епіфанія.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Священик, який народився в місті Горохів, отримав неочікуваний подарунок з рук Вселенського патріархау Стамбулі. Про це він написав у facebook “На урочистому прийнятті, з рук Вселенського Патріарха Варфоломія неочіковано для себе отримав подарунок – священичий хрест з пам’ятним підписом.Перед тим, просто підійшов передати Патріарху Варфоломію свою книгу про утворення Московського Патріархату і сувенір з Михайлівського Золотоверхого, аж тут такий подарунок від Його Всесвятості…”, – пише священик.Наразі Іван Сидор разом із українською делегацією прибув до Стамбулу, де сьогодні, 6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій повинен вручити Томос для предстоятеля новоствореної Православної церкви в Україні митрополита Епіфанія.

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