Священик з Волині отримав у подарунок від Вселенського Патріарха священичий хрест
Сьогодні, 10:16
Священик Іван Сидор, який народився в місті Горохів, отримав неочікуваний подарунок з рук Вселенського патріарха Варфоломія у Стамбулі. Про це він написав у facebook.
“На урочистому прийнятті, з рук Вселенського Патріарха Варфоломія неочіковано для себе отримав подарунок – священичий хрест з пам’ятним підписом.
Перед тим, просто підійшов передати Патріарху Варфоломію свою книгу про утворення Московського Патріархату і сувенір з Михайлівського Золотоверхого, аж тут такий подарунок від Його Всесвятості…”, – пише священик.
Наразі Іван Сидор разом із українською делегацією прибув до Стамбулу, де сьогодні, 6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій повинен вручити Томос для предстоятеля новоствореної Православної церкви в Україні митрополита Епіфанія.
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“На урочистому прийнятті, з рук Вселенського Патріарха Варфоломія неочіковано для себе отримав подарунок – священичий хрест з пам’ятним підписом.
Перед тим, просто підійшов передати Патріарху Варфоломію свою книгу про утворення Московського Патріархату і сувенір з Михайлівського Золотоверхого, аж тут такий подарунок від Його Всесвятості…”, – пише священик.
Наразі Іван Сидор разом із українською делегацією прибув до Стамбулу, де сьогодні, 6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій повинен вручити Томос для предстоятеля новоствореної Православної церкви в Україні митрополита Епіфанія.
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