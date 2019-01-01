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«Томос у наших руках!»: священик з Волині показав грамоту про автокефалію української церкви. ФОТО

«Томос у наших руках!»: священик з Волині показав грамоту про автокефалію української церкви. ФОТО
Священик Іван Сидор, який народився в місті Горохів, показав томос про автокефаліцю української церкви.

Про це він написав у facebook.

"Томос у наших руках!", - підписав світлину Іван Сидор.

Перед тим, Іван Сидор отримав неочікуваний подарунок з рук Вселенського патріарха Варфоломія у Стамбулі - священичий хрест з пам’ятним підписом.
«Томос у наших руках!»: священик з Волині показав грамоту про автокефалію української церкви. ФОТО


Нагадаємо, що в суботу, 5 січня, у Стамбулі підписали томос для Православної церкви України та оприлюднили його текст.
До слова, на церемонії 6 січня 2019 року, на Святвечір перед Різдвом Христовим за юліанським календарем, що його наразі дотримуються православні в Україні, присутні президент України Петро Порошенко і спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

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Теги: томос, Іван Сидор
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Коментарі 1
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Це ЕПОХАЛЬНА подія для України і її громадян.Роботи дуже ще багато,але з Божою поміччю ми подолаємо все.Служіть України,вона в нас одна.Це оцінять з часом нащадки і історики.Всім вітання в цей святковий день і натхнення.І не звертати уваги на заздрісників,пройдисвітів і також ворогів,а їх в нас ще багато.Це все згине,а Україна назавжди.Слава Богу і Слава Україні.
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