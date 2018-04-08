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Нацгвардійці спільно з волинськими поліцейськими патрулюватимуть вулиці під час святкування Різдва

Нацгвардійці спільно з волинськими поліцейськими патрулюватимуть вулиці під час святкування Різдва
Очікується, що на території області відбудуться богослужіння з нагоди відзначення Різдва Христового в майже 900 культових спорудах. Участь у них прогнозовано візьме майже 196 тис. громадян.

Поліція Волині готова до забезпечення публічного порядку та безпеки громадян, - повідомляють у секторі комунікації поліції Волинської облаті.

Усі підрозділи поліції, як і зазвичай у такі свята, переведені на посилений варіант несення служби. На забезпечення публічного порядку та безпеки задіяно понад 800 поліцейських та 40 військовослужбовців Національної гвардії України.

Також напередодні Різдва культові споруди, де відбудуться богослужіння, продовжують перевіряти поліцейські – вибухотехніки.

Правоохоронці також закликають волинян бути взаємоввічливими, дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки, правил безпеки дорожнього руху. У випадках виявлення фактів правопорушень, чи ймовірності загроз безпеці громадян, невідкладно звертатися до поліції за номер 102.

Поліція Волині вітає жителів і гостей області з прийдешнім Різдвом Христовим, зичить веселих свят і солодкої куті.

Нагадаємо, масові заходи з нагоди новорічних свят у державі відбулися без порушень громадського порядку.

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Теги: поліція, національна гвардія, Різдво, патрулювання
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