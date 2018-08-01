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Комунальники показали, як розчищають від снігу місто на Волині. ФОТО

Комунальники показали, як розчищають від снігу місто на Волині. ФОТО
Напередодні різдвяних свят у Нововолинську випав сніг. В суботу, у ніч на 5-те січня, замело всі вулиці міста. Сніг йшов цілий день і мешканці міста почали турбуватися про наявність на вулицях снігоприбиральної техніки.

Виробниче управління комунального господарства у групі фейсбук НововолинськІнфо під публікацією депутата міської ради Руслана Соловйова, у якій він запитував чи хтось 5-го січня бачив техніку, що чистить вулиці, виклало фото-звіт своєї роботи, - пише БУГ.
Комунальники показали, як розчищають від снігу місто на Волині. ФОТО

Під дописом Соловйова люди почали писати, що техніку бачили. Деякі користувачі були незадоволені роботою ВУКГ, писали про вулиці, які не очищені від снігу або про те, що робота виконувалася неналежним чином. Хоча переважна більшість таки відповіла, що снігоприбиральна техніка їздила дорогами міста.

В обговоренні взяло участь і ВУКГ, виклавши фото, на яких показали очищені вулиці та як працювала техніка.

Додамо, що зазвичай комунальники працюють вночі, щоб не заважали автомобілі та пішоходи розчищати проїжджу частину і тротуари. Разом з тим, як пояснює керівництво ВУКГ, водії працюють по 12 годин і фізично не можуть працювати 24 години на добу і коли сніг йде постійно, роботу не видно, бо дороги замітає назад.

До вашої уваги фото-звіт від ВУКГ. Фото зроблені в нічну пору 6-го січня та зранку.

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Теги: комунальники, дорога, сніг, Нововолинськ, снігоочисна техніка, прибирання
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