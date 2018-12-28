Вибух гранати у багатоповерхівці Маріуполя: є жертви. ФОТО 18+
Сьогодні, 12:45
В одній із квартир багатоповерхівки в Маріуполі увечері 5 січня вибухнула граната. За попередніми даними, загинули двоє людей.
Вибух прогримів близько 22.00 у квартирі на третьому поверсі житлового будинку на проспекті Будівельників, повідомляє 0629.
За даними видання, тіло одного із загиблих звисало з вікна з відірваною кінцівкою, під вікном була величезна калюжа крові.
Очевидці розповіли, що один із потерпілих з вікна кликав на допомогу.
Поліція Донецької області підтвердила факт вибуху, але подробиці поки не уточнює.
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Вибух прогримів близько 22.00 у квартирі на третьому поверсі житлового будинку на проспекті Будівельників, повідомляє 0629.
За даними видання, тіло одного із загиблих звисало з вікна з відірваною кінцівкою, під вікном була величезна калюжа крові.
Очевидці розповіли, що один із потерпілих з вікна кликав на допомогу.
Поліція Донецької області підтвердила факт вибуху, але подробиці поки не уточнює.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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