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Вибух гранати у багатоповерхівці Маріуполя: є жертви. ФОТО 18+

Вибух гранати у багатоповерхівці Маріуполя: є жертви. ФОТО 18+
В одній із квартир багатоповерхівки в Маріуполі увечері 5 січня вибухнула граната. За попередніми даними, загинули двоє людей.

Вибух прогримів близько 22.00 у квартирі на третьому поверсі житлового будинку на проспекті Будівельників, повідомляє 0629.

За даними видання, тіло одного із загиблих звисало з вікна з відірваною кінцівкою, під вікном була величезна калюжа крові.

Очевидці розповіли, що один із потерпілих з вікна кликав на допомогу.

Поліція Донецької області підтвердила факт вибуху, але подробиці поки не уточнює.

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Теги: Маріуполь, вибух, граната
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