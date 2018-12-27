У Ковелі приміський автобус їздить за неіснуючим маршрутом





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Інцидент на дорозі стався внаслідок нездорової конкуренції та перегонів з «підрізанням» двох маршруток, які розпочалися від зупинки біля школи № 3.



Приміський автобус № 126 в порушення Правил перевезень та відповідного рішення Ковельського міськвиконкому в період між 09.00 год. та 16.00 год. здійснював посадку/висадку пасажирів на автозупинці «ЗОШ №3», в порушення Правил перевезень та відповідного договору на перевезення використовує трафарет маршруту «Вокзал-Сільмаш» через Люблинець, якого… не існує юридично. Під таким номером в реєстрі внесений приміський маршрут «Ковель-Люблинець».



Дані про графік руху міського автобуса № 38 свідчать про те, що в цей період доби його місцезнаходженням, згідно дозвільних документів, має бути відтинок маршруту «вул. Кн.Ольги (вул. Володимирська) – Технікум (вул.Заводська)». Об’єктивно місце ДТП розміщене в межах графіка руху по локації.



Згідно графіка руху та дозвільних документів, приміський автобус № 126 в цей період доби повинен бути в районі Привокзальної площі, куди він о 15 год. 20 хв. лише має прибути з Люблинця, як на кінцеву зупинку, та з якої о 15 год. 25 хв. тільки має відправлятися в зворотньому напрямку. Об’єктивно на момент ДТП цей автобус біля Палацу культури імені Тараса Шевченка перебувати не мав права.









Порушення графіка руху (згідно офіційних документів, розміщених на ресурсах суб’єктів владних повноважень) одним з учасників перевезень спричинило реальну небезпеку пасажирам, опосередковано спонукавши передумови ДТП.



З даних, які є у відкритому доступі, відомо, що перевізником на маршруті № 126 є підприємець Ігор Гоцик. Органи влади – організатори пасажирських перевезень, які зобов’язані контролювати дотримання віповідних правил та умов, повинні звернути увагу на вищевказані факти та з метою не допущення у майбутньому людських жертв притягнути порушника до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маршрутки, які зіштовхнулися на зупинці у Ковелі, не повинні були перетинатися.Видання Район.Ковель уже повідомляло про дорожньо-транспортну пригоду , яка трапилася 2 січня приблизно о 15 годині 17 хвилин на зупинці поблизу Палацу культури імені Тараса Шевченка.Інцидент на дорозі стався внаслідок нездорової конкуренції та перегонів з «підрізанням» двох маршруток, які розпочалися від зупинки біля школи № 3.Приміський автобус № 126 в порушення Правил перевезень та відповідного рішення Ковельського міськвиконкому в період між 09.00 год. та 16.00 год. здійснював посадку/висадку пасажирів на автозупинці «ЗОШ №3», в порушення Правил перевезень та відповідного договору на перевезення використовує трафарет маршруту «Вокзал-Сільмаш» через Люблинець, якого… не існує юридично. Під таким номером в реєстрі внесений приміський маршрут «Ковель-Люблинець».Дані про графік руху міського автобуса № 38 свідчать про те, що в цей період доби його місцезнаходженням, згідно дозвільних документів, має бути відтинок маршруту «вул. Кн.Ольги (вул. Володимирська) – Технікум (вул.Заводська)». Об’єктивно місце ДТП розміщене в межах графіка руху по локації.Згідно графіка руху та дозвільних документів, приміський автобус № 126 в цей період доби повинен бути в районі Привокзальної площі, куди він о 15 год. 20 хв. лише має прибути з Люблинця, як на кінцеву зупинку, та з якої о 15 год. 25 хв. тільки має відправлятися в зворотньому напрямку. Об’єктивно на момент ДТП цей автобус біля Палацу культури імені Тараса Шевченка перебувати не мав права.Порушення графіка руху (згідно офіційних документів, розміщених на ресурсах суб’єктів владних повноважень) одним з учасників перевезень спричинило реальну небезпеку пасажирам, опосередковано спонукавши передумови ДТП.З даних, які є у відкритому доступі, відомо, що перевізником на маршруті № 126 є підприємець. Органи влади – організатори пасажирських перевезень, які зобов’язані контролювати дотримання віповідних правил та умов, повинні звернути увагу на вищевказані факти та з метою не допущення у майбутньому людських жертв притягнути порушника до відповідальності.

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