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У Ковелі приміський автобус їздить за неіснуючим маршрутом

У Ковелі приміський автобус їздить за неіснуючим маршрутом
Маршрутки, які зіштовхнулися на зупинці у Ковелі, не повинні були перетинатися.

Видання Район.Ковель уже повідомляло про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася 2 січня приблизно о 15 годині 17 хвилин на зупинці поблизу Палацу культури імені Тараса Шевченка.

Інцидент на дорозі стався внаслідок нездорової конкуренції та перегонів з «підрізанням» двох маршруток, які розпочалися від зупинки біля школи № 3.

Приміський автобус № 126 в порушення Правил перевезень та відповідного рішення Ковельського міськвиконкому в період між 09.00 год. та 16.00 год. здійснював посадку/висадку пасажирів на автозупинці «ЗОШ №3», в порушення Правил перевезень та відповідного договору на перевезення використовує трафарет маршруту «Вокзал-Сільмаш» через Люблинець, якого… не існує юридично. Під таким номером в реєстрі внесений приміський маршрут «Ковель-Люблинець».

Дані про графік руху міського автобуса № 38 свідчать про те, що в цей період доби його місцезнаходженням, згідно дозвільних документів, має бути відтинок маршруту «вул. Кн.Ольги (вул. Володимирська) – Технікум (вул.Заводська)». Об’єктивно місце ДТП розміщене в межах графіка руху по локації.

Згідно графіка руху та дозвільних документів, приміський автобус № 126 в цей період доби повинен бути в районі Привокзальної площі, куди він о 15 год. 20 хв. лише має прибути з Люблинця, як на кінцеву зупинку, та з якої о 15 год. 25 хв. тільки має відправлятися в зворотньому напрямку. Об’єктивно на момент ДТП цей автобус біля Палацу культури імені Тараса Шевченка перебувати не мав права.

У Ковелі приміський автобус їздить за неіснуючим маршрутом

У Ковелі приміський автобус їздить за неіснуючим маршрутом

У Ковелі приміський автобус їздить за неіснуючим маршрутом

Порушення графіка руху (згідно офіційних документів, розміщених на ресурсах суб’єктів владних повноважень) одним з учасників перевезень спричинило реальну небезпеку пасажирам, опосередковано спонукавши передумови ДТП.

З даних, які є у відкритому доступі, відомо, що перевізником на маршруті № 126 є підприємець Ігор Гоцик. Органи влади – організатори пасажирських перевезень, які зобов’язані контролювати дотримання віповідних правил та умов, повинні звернути увагу на вищевказані факти та з метою не допущення у майбутньому людських жертв притягнути порушника до відповідальності.

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Теги: маршрутка, аварія, графік
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