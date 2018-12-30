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Найбільший виробник пива довоєнної Польщі мав філії на Волині. ФОТО

Найбільший виробник пива довоєнної Польщі мав філії на Волині. ФОТО
На Волині у 1921-1939 роках, зокрема, в містах Ковелі та Камені-Каширському були філії потужного варшавського пивоварного холдингу «Габербуш і Шіле» (пол. Haberbusch i Schiele).

Холдинг був заснований у Варшаві 1846 року. Пише Тетяна Яцечко-Блаженко для Район.Ковель.

До кінця XIX століття компанія перетворилася на найбільшого виробника пива в Варшаві і одного з найбільших у Польщі. Головний пивоварний завод був зруйнований в ході Варшавського повстання під час Другої світової війни, потім майно компанії націоналізувала Польська Народна Республіка. Згодом завод частково відновила компанія Browary Warszawskie, проте обсяги все ж були не ті, що до руйнування.

З історії холдингу відомо, що у 1846 році два варшавських виробника пива, Блажей Габербуш і Костянтин Шіле спільно зі своїм тестем Генриком Клаве створили партнерство «Габербуш, Шіле і Клаве», яке незабаром викупило збанкрутілу пивоварню «Шеффер і Глімпф».
Етикетка пива «Габербуш і Шіле» з Каменя-Каширського, 1920-ті роки
Етикетка пива «Габербуш і Шіле» з Каменя-Каширського, 1920-ті роки

Ця пивоварня була розташована у центрі Варшави поряд з будівлею Польського Банку. На гроші тестя Габербушу і Шіле вдалося поставити бізнес на рейки і в 1850 році вони придбали ще одну пивоварню у Чарнецького.

У 1865 році Клаве, будучи вже в похилому віці, пішов з фірми і з тих пір компанія використовувала лише два прізвища в своїй назві.
Етикетка пива «Габербуш і Шіле» з Ковеля, 1920-ті роки
Етикетка пива «Габербуш і Шіле» з Ковеля, 1920-ті роки

Нові виробники пива висунули ряд оригінальних ідей. Вони першими у Варшаві придбали майданчики для кількох пивних садів в різних районах міста, де подавали пиво і куди запрошували для виступу різних музикантів. Наступним кроком було будівництво заводу з виробництва сухого льоду. Крім того, в 1880 році фірма відкрила завод з виробництва пива у Києві і почала продавати напій вже на території нинішньої України.
Реклама пива «Габербуш і Шіле», 1933 р.
Реклама пива «Габербуш і Шіле», 1933 р.

У 1898 році фірма була перетворена в акціонерне товариство. Повна назва - Акціонерне Товариство Паровий Пивоварний завод і Завод Сухого Льоду «Габербуш і Шіле». З часом філії з’являються в багатьох містах, зокрема, і волинських Ковелі та Камені-Каширському.

У міжвоєнний період «Габербуш і Шіле» стала найбільшою пивоварнею. У 1921 році компанія об'єдналася з іншими п'ятьма провідними пивоварними заводами. Результатом злиття стала поява Акціонерного товариства об'єднаних пивоварів «Габербуш і Шіле», найбільшої пивоварні у Варшаві і однією з найвпливовіших у всій Польщі. Позиції нової компанії стрімко зміцнювалися, і до 1924 року вона розширила асортимент продукції: почали продавати каву, горілку, лікери, лимонади і соуси.
Реклама напоїв «Габербуш і Шіле», 1936 р.
Реклама напоїв «Габербуш і Шіле», 1936 р.

Під час Другої світової війни, після окупації території Польщі німецькими і радянськими військами, пивоварний завод продовжував свою діяльність, але вже під німецьким правлінням. Виробництво тривало аж до початку Варшавського повстання. Під час боїв зерносховища і склади компанії стали «житницею Варшави», забезпечивши ячменем і цукром голодуюче населення блокадного міста.
Загальний вигляд броварні «Габербуш і Шіле» у Варшаві
Загальний вигляд броварні «Габербуш і Шіле» у Варшаві

У результаті важких боїв і дій німецької адміністрації після закінчення повстання було знищено близько 70% інфраструктури заводу. Після війни завод був націоналізований і частково перебудований. В даний час нащадки сімей Габербуша і Шіле намагаються витребувати яке раніше належало їм нерухоме майно у компанії Warka Brewery, що входить до складу концерну Grupa Żywiec.

Відомо, що вироби пивоварного заводу «Габербуш і Шіле» часто брали участь у різних виставках продукції по всій Європі. Нам вдалось розшукати світлину павільйону «Габербуш і Шіле» на Одеській всеросійській виставці 1910 року. Повна назва заходу «Фабрично-заводська, художньо-промислова і сільськогосподарська всеросійська виставка 1910 року».
Павільйон пива «Габербуш і Шіле» на Одеській всеросійській виставці 1910 року
Павільйон пива «Габербуш і Шіле» на Одеській всеросійській виставці 1910 року

Свій павільйон виробники пива «Габербуш і Шіле»оформили у вигляді шпиля, складеного з пивних бочок різного розміру, що зменшуються від основи до верхівки. Завдяки своєму ефектному силуету, спорудження було одним з найбільш пам'ятних на виставці і було згодом відображене на безлічі листівок.
Павільйон пива «Габербуш і Шіле» на Одеській всеросійській виставці 1910 року
Павільйон пива «Габербуш і Шіле» на Одеській всеросійській виставці 1910 року

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Теги: завод, пивоварня, Польща
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