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Свято для кожного: на Волині священик та підприємець вручили подарунки сиротам та одиноким людям

Свято для кожного: на Волині священик та підприємець вручили подарунки сиротам та одиноким людям
Настоятель Свято-Михайлівської церкви Олександр Черевко та підприємець Геннадій Мелюх із села Пульмо вирішили привітати з святом Різдва Христового сиріт, людей з інваліднстю та самотніх людей.

Про це на своїй сторінці у facebook написав священик Олександр Черевко.

«Сьогодні мав можливість долучитися до дуже хорошої справи, ініціатором якої був місцевий підприємець Мелюх Геннадій Миколайович. З нагоди Різдва Христового із дуже щедрими подарунками відвідали майже 50 осель жителів сіл Пульмо, Залісся, Вільшанка та привітали одиноких, сиріт та інвалідів з прийдешнім Різдвом та церковним новоліттям.

Дуже приємно, що є люди, які діляться трудами своє праці і не забувають про тих, котрі найбільше потребують уваги, любові та нашої підтримки.

Хотілося б, аби і надалі ця благодійна справа, заради Христа, з роками ставала звичною і необхідною у нашому земному житті», – йдеться у дописі священика.

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Теги: священик, підприємець, подарунки, свято
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Коментарі 1
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Це передвиборний піар...А що священник тоже балотується?
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