Свято для кожного: на Волині священик та підприємець вручили подарунки сиротам та одиноким людям

Настоятель Свято-Михайлівської церквита підприємецьіз села Пульмо вирішили привітати з святом Різдва Христового сиріт, людей з інваліднстю та самотніх людей.Про це на своїй сторінці у facebook написав священик Олександр Черевко.«Сьогодні мав можливість долучитися до дуже хорошої справи, ініціатором якої був місцевий підприємець Мелюх Геннадій Миколайович. З нагоди Різдва Христового із дуже щедрими подарунками відвідали майже 50 осель жителів сіл Пульмо, Залісся, Вільшанка та привітали одиноких, сиріт та інвалідів з прийдешнім Різдвом та церковним новоліттям.Дуже приємно, що є люди, які діляться трудами своє праці і не забувають про тих, котрі найбільше потребують уваги, любові та нашої підтримки.Хотілося б, аби і надалі ця благодійна справа, заради Христа, з роками ставала звичною і необхідною у нашому земному житті», – йдеться у дописі священика.