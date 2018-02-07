Свято для кожного: на Волині священик та підприємець вручили подарунки сиротам та одиноким людям
Сьогодні, 13:56
Настоятель Свято-Михайлівської церкви Олександр Черевко та підприємець Геннадій Мелюх із села Пульмо вирішили привітати з святом Різдва Христового сиріт, людей з інваліднстю та самотніх людей.
Про це на своїй сторінці у facebook написав священик Олександр Черевко.
«Сьогодні мав можливість долучитися до дуже хорошої справи, ініціатором якої був місцевий підприємець Мелюх Геннадій Миколайович. З нагоди Різдва Христового із дуже щедрими подарунками відвідали майже 50 осель жителів сіл Пульмо, Залісся, Вільшанка та привітали одиноких, сиріт та інвалідів з прийдешнім Різдвом та церковним новоліттям.
Дуже приємно, що є люди, які діляться трудами своє праці і не забувають про тих, котрі найбільше потребують уваги, любові та нашої підтримки.
Хотілося б, аби і надалі ця благодійна справа, заради Христа, з роками ставала звичною і необхідною у нашому земному житті», – йдеться у дописі священика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у facebook написав священик Олександр Черевко.
«Сьогодні мав можливість долучитися до дуже хорошої справи, ініціатором якої був місцевий підприємець Мелюх Геннадій Миколайович. З нагоди Різдва Христового із дуже щедрими подарунками відвідали майже 50 осель жителів сіл Пульмо, Залісся, Вільшанка та привітали одиноких, сиріт та інвалідів з прийдешнім Різдвом та церковним новоліттям.
Дуже приємно, що є люди, які діляться трудами своє праці і не забувають про тих, котрі найбільше потребують уваги, любові та нашої підтримки.
Хотілося б, аби і надалі ця благодійна справа, заради Христа, з роками ставала звичною і необхідною у нашому земному житті», – йдеться у дописі священика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Це передвиборний піар...А що священник тоже балотується?
Вибір редактора
митниця
ДФС вітає краян зі святами
Останні новини
На Тернопільщині шестеро людей отруїлися невідомим газом
Сьогодні, 14:46
Дочка екс-депутата Луцькради хоче орендувати землю під зупинкою
Сьогодні, 14:39
Свято для кожного: на Волині священик та підприємець вручили подарунки сиротам та одиноким людям
Сьогодні, 13:56
У Ковелі приміський автобус їздить за неіснуючим маршрутом
Сьогодні, 13:24