Назвали найбільш інвестиційно привабливі громади на Волині





Про це



Рейтинг враховує 33 критерійні показники і відображає інвестиційну привабливість громад області у 2018 році. За відсутності зворотнього зв`язку про поточну діяльність громади використовується інформація з відкритих джерел.



У п`ятірці лідерів за рейтингом інституційної спроможності – міста Нововолинськ (92,64), Володиимр-Волинський (55,82) та Ковель (53,70), а також Княгининівська ОТГ (51,43) та Смолигівська ОТГ (49,77).



У лідерах також – Шацька ОТГ (45,16), Устилузька ОТГ (39,12), Любомльська ОТГ (34,77), Литовезька ОТГ (28,81), Боратинська ОТГ (28,69), Зимнівська ОТГ (25,76), Люблинецька ОТГ (23,96), Дубівська ОТГ (20,42), Павлівська ОТГ (20,38) Голобська ОТГ (19,95), місто Берестечко (19,00) та Велицька ОТГ (17,95).



У середнячках рейтингу – місто Ківерці (17,12), Вишнівська ОТГ (15,59), Любешівська ОТГ (14,32), місто Горохів (12,93), Жидичинська ОТГ (12,34) та Поромівська ОТГ (10,07).



У нижній частині рейтингу – селище Благодатне (8,23), Іваничівська ОТГ (8,11), селище Маневичі (8,00), місто Рожище (8,00), Заборольська ОТГ (7,95), Рівненська ОТГ (7,72), Прилісненська ОТГ (7,06), Цуманська ОТГ (6,23), Оваднівська ОТГ (5,95) та Головненська ОТГ (5,64).



Найнижче в рейтингу на Волині розташувалися: місто Камінь-Каширський (4,27), Заболоттівська ОТГ(4,18), Луківська ОТГ (4,11), Поворська ОТГ (1,26) та селище Ратне (0,84).



Загалом у списку – 38 громад Волинської області. При цьому упорядники рейтингу зауважують, що громади, які відсутні в списку, мають показники, значно нижчі від наведених.



Рейтинг громад постійно змінюється при надходженні нової достовірної інформації з відкритих джерел.



Середній показник рейтингу інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад в Україні – 14,91.



Середній показник рейтингу інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад у Волинській області – 14,76.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За результатами запитуваної та наданої інформації громадський фонд RcErBs cформував рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад Волинської області.Про це «ВолиньUA» повідомили в Організації співпраці малих міст України, громадянського суспільства та експертного середовища.Рейтинг враховує 33 критерійні показники і відображає інвестиційну привабливість громад області у 2018 році. За відсутності зворотнього зв`язку про поточну діяльність громади використовується інформація з відкритих джерел.У п`ятірці лідерів за рейтингом інституційної спроможності – міста Нововолинськ (92,64), Володиимр-Волинський (55,82) та Ковель (53,70), а також Княгининівська ОТГ (51,43) та Смолигівська ОТГ (49,77).У лідерах також – Шацька ОТГ (45,16), Устилузька ОТГ (39,12), Любомльська ОТГ (34,77), Литовезька ОТГ (28,81), Боратинська ОТГ (28,69), Зимнівська ОТГ (25,76), Люблинецька ОТГ (23,96), Дубівська ОТГ (20,42), Павлівська ОТГ (20,38) Голобська ОТГ (19,95), місто Берестечко (19,00) та Велицька ОТГ (17,95).У середнячках рейтингу – місто Ківерці (17,12), Вишнівська ОТГ (15,59), Любешівська ОТГ (14,32), місто Горохів (12,93), Жидичинська ОТГ (12,34) та Поромівська ОТГ (10,07).У нижній частині рейтингу – селище Благодатне (8,23), Іваничівська ОТГ (8,11), селище Маневичі (8,00), місто Рожище (8,00), Заборольська ОТГ (7,95), Рівненська ОТГ (7,72), Прилісненська ОТГ (7,06), Цуманська ОТГ (6,23), Оваднівська ОТГ (5,95) та Головненська ОТГ (5,64).Найнижче в рейтингу на Волині розташувалися: місто Камінь-Каширський (4,27), Заболоттівська ОТГ(4,18), Луківська ОТГ (4,11), Поворська ОТГ (1,26) та селище Ратне (0,84).Загалом у списку – 38 громад Волинської області. При цьому упорядники рейтингу зауважують, що громади, які відсутні в списку, мають показники, значно нижчі від наведених.Рейтинг громад постійно змінюється при надходженні нової достовірної інформації з відкритих джерел.Середній показник рейтингу інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад в Україні – 14,91.Середній показник рейтингу інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад у Волинській області – 14,76.

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