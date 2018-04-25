Дочка екс-депутата Луцькради хоче орендувати землю під зупинкою
Сьогодні, 14:39
Дочка колишнього депутата Луцькради Дмитра Москвича Ольга хоче взяти в оренду землю під зупинкою поблизу Старого ринку, терміном на 5 років.
Про це йдеться у проекті рішення на сайті Луцькради.
Зокрема, Ольга Москвич хоче, аби їй затвердили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Глушець, 4, площею 0,0436 га, кадастровим номером 0710100000:11:101:0045, для будівництва та обслуговування будівлі зупинки громадського транспорту з продовольчим магазином.
Окрім того, орендарка має на ділянці встановити сервітут для забезпечення проходу та проїзду на велосипеді площею 0,0045 га.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у проекті рішення на сайті Луцькради.
Зокрема, Ольга Москвич хоче, аби їй затвердили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Глушець, 4, площею 0,0436 га, кадастровим номером 0710100000:11:101:0045, для будівництва та обслуговування будівлі зупинки громадського транспорту з продовольчим магазином.
Окрім того, орендарка має на ділянці встановити сервітут для забезпечення проходу та проїзду на велосипеді площею 0,0045 га.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
приватна
автошкола вітає зі святами
Останні новини
На Тернопільщині шестеро людей отруїлися невідомим газом
Сьогодні, 14:46
Дочка екс-депутата Луцькради хоче орендувати землю під зупинкою
Сьогодні, 14:39
Свято для кожного: на Волині священик та підприємець вручили подарунки сиротам та одиноким людям
Сьогодні, 13:56
У Ковелі приміський автобус їздить за неіснуючим маршрутом
Сьогодні, 13:24