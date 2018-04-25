Дочка екс-депутата Луцькради хоче орендувати землю під зупинкою

Дмитра Москвича Ольга хоче взяти в оренду землю під зупинкою поблизу Старого ринку, терміном на 5 років.



Про це йдеться у



Зокрема, Ольга Москвич хоче, аби їй затвердили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Глушець, 4, площею 0,0436 га, кадастровим номером 0710100000:11:101:0045, для будівництва та обслуговування будівлі зупинки громадського транспорту з продовольчим магазином.



Окрім того, орендарка має на ділянці встановити сервітут для забезпечення проходу та проїзду на велосипеді площею 0,0045 га.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дочка колишнього депутата Луцькрадихоче взяти в оренду землю під зупинкою поблизу Старого ринку, терміном на 5 років.Про це йдеться у проекті рішення на сайті Луцькради.Зокрема, Ольга Москвич хоче, аби їй затвердили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Глушець, 4, площею 0,0436 га, кадастровим номером 0710100000:11:101:0045, для будівництва та обслуговування будівлі зупинки громадського транспорту з продовольчим магазином.Окрім того, орендарка має на ділянці встановити сервітут для забезпечення проходу та проїзду на велосипеді площею 0,0045 га.

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