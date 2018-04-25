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Дочка екс-депутата Луцькради хоче орендувати землю під зупинкою

Дочка екс-депутата Луцькради хоче орендувати землю під зупинкою
Дочка колишнього депутата Луцькради Дмитра Москвича Ольга хоче взяти в оренду землю під зупинкою поблизу Старого ринку, терміном на 5 років.

Про це йдеться у проекті рішення на сайті Луцькради.

Зокрема, Ольга Москвич хоче, аби їй затвердили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Глушець, 4, площею 0,0436 га, кадастровим номером 0710100000:11:101:0045, для будівництва та обслуговування будівлі зупинки громадського транспорту з продовольчим магазином.

Окрім того, орендарка має на ділянці встановити сервітут для забезпечення проходу та проїзду на велосипеді площею 0,0045 га.

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Теги: зупинка, оренда, Луцькрада, Ольга Москвич
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