У Луцьку п'яний водій протягнув поліцейського кілька метрів. ФОТО





Про це своїй сторінці у



"По прибуттю за вказаною адресою, заявниця повідомила, що знаходиться у сина, а чоловік перебуває в стані сп'яніння та сів в автомобіль, що належить їй, а саме Peugeut expert, та рухається в напрямку місця проживання.



Працюючи по орієнтуваню, за декілька хвилин даний автомобіль було помічено на вул. Красовського, було увімкнено проблискові маячки червоного та синього кольору, а також інспектором поліції було подано вимогу про зупинку, на що водій не зреагував та почав рух на патрульного, протягнувши його кілька метрів.



Переслідуючи правопорушника, у дворі будинку його наздогнали та затримали. До нього було застосовано спецзасіб кайданки відповідно до ст.45 ЗУ Про Національну поліцію.



На водія складено протоколи за ч.1 ст.130 КУпАП (керування в стані сп’яніння), ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського під час виконання ним службових обов'язків)", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора екіпаж патрульних отримав повідомлення на службовий планшет про домашнє насильство на вул. Красовського. Проте чоловіка довелось наздоганяти, позаяк він п'яним сів за кермо.Про це своїй сторінці у facebook повідомляє Патрульна поліція Волинської області."По прибуттю за вказаною адресою, заявниця повідомила, що знаходиться у сина, а чоловік перебуває в стані сп'яніння та сів в автомобіль, що належить їй, а саме Peugeut expert, та рухається в напрямку місця проживання.Працюючи по орієнтуваню, за декілька хвилин даний автомобіль було помічено на вул. Красовського, було увімкнено проблискові маячки червоного та синього кольору, а також інспектором поліції було подано вимогу про зупинку, на що водій не зреагував та почав рух на патрульного, протягнувши його кілька метрів.Переслідуючи правопорушника, у дворі будинку його наздогнали та затримали. До нього було застосовано спецзасіб кайданки відповідно до ст.45 ЗУ Про Національну поліцію.На водія складено протоколи за ч.1 ст.130 КУпАП (керування в стані сп’яніння), ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського під час виконання ним службових обов'язків)", - йдеться в дописі.

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