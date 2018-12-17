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У Луцьку п'яний водій протягнув поліцейського кілька метрів. ФОТО

У Луцьку п'яний водій протягнув поліцейського кілька метрів. ФОТО
Вчора екіпаж патрульних отримав повідомлення на службовий планшет про домашнє насильство на вул. Красовського. Проте чоловіка довелось наздоганяти, позаяк він п'яним сів за кермо.

Про це своїй сторінці у facebook повідомляє Патрульна поліція Волинської області.

"По прибуттю за вказаною адресою, заявниця повідомила, що знаходиться у сина, а чоловік перебуває в стані сп'яніння та сів в автомобіль, що належить їй, а саме Peugeut expert, та рухається в напрямку місця проживання.

Працюючи по орієнтуваню, за декілька хвилин даний автомобіль було помічено на вул. Красовського, було увімкнено проблискові маячки червоного та синього кольору, а також інспектором поліції було подано вимогу про зупинку, на що водій не зреагував та почав рух на патрульного, протягнувши його кілька метрів.

Переслідуючи правопорушника, у дворі будинку його наздогнали та затримали. До нього було застосовано спецзасіб кайданки відповідно до ст.45 ЗУ Про Національну поліцію.

На водія складено протоколи за ч.1 ст.130 КУпАП (керування в стані сп’яніння), ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського під час виконання ним службових обов'язків)", - йдеться в дописі.

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Теги: поліція, п'яний, водій
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