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Зламане пелече та лава підсудних: на Волині двоє сусідів посварились через город

Зламане пелече та лава підсудних: на Волині двоє сусідів посварились через город
Пенсіонер посварився із своєю сусідкою, город якої знаходиться поруч з його земельною ділянкою.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду від 17 грудня, - пише Волинь онлайн.

Конфлікт між сусідами стався ще 8 червня 2018 року. Тоді чоловік і жінка працювали кожен на своїй земельній ділянці. Під час сварки чоловік вирвав з правої руки сусідки сапку та, очевидно, так різко, що в жінки лікарі виявили травмоване плече.

Вже в суді пенсіонер свою вину ніяк не визнавав. За його словами, в той день між ними відбувся конфлікт щодо обробітку його присадибної ділянки гербіцидами, під час якого жінка замахнулась на нього сапкою, яку він вирвав з її рук.

Він переконаний, що тілесні ушкодження жінка могла отримати за інших обставин.

Жінка просила суд стягнути зі свого кривдника витрати на лікування та моральну шкоду.

Один зі свідків на підтвердження слів жінки сказав, що закритий фрагментарний перелом великого горбика правої плечової кістки (який та отримала), міг утворитись тільки через смикання або виривання предмету з рук потерпілої.

Тим більше, що в лікарню з переломом плеча 8 червня жінка звернулась близько 13:00 (тобто одразу після конфлікту).

Врешті суд ухвалив визнати пенсіонера винним у скоєному і стягнути з нього на користь потерпілої 1 991 гривню.

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Теги: город, суд, бійка, сварка
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Коментарі 1
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скоро дадуть землю безкоштовно задля чого битись
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