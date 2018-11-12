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Неймовірні фото засніженого Шацького поозер'я

Неймовірні фото засніженого Шацького поозер'я
Природа Шацького краю, як і його люди, перебуває в очікуванні Різдва.

Цьогоріч вона, як ніколи в цю пору, ошатна, причепурена, по-святковому велична, сліпучо-біла від снігу, - пише Район.Шацьк.

У білосніжних кожушках – дерева, кущі, під крижаною ковдрою – озера. Переметені хурделицею лісові стежки-дороги.

Тиша. Спокій. І відчуття, що ще трохи – і на небі засяє Вифлеємська зірка, сповіщаючи про чудесне народження Богонемовляти.
Неймовірні фото засніженого Шацького поозер'я

Неймовірні фото засніженого Шацького поозер'я
Неймовірні фото засніженого Шацького поозер'я
Неймовірні фото засніженого Шацького поозер'я
Неймовірні фото засніженого Шацького поозер'я
Неймовірні фото засніженого Шацького поозер'я
Неймовірні фото засніженого Шацького поозер'я
Неймовірні фото засніженого Шацького поозер'я
Неймовірні фото засніженого Шацького поозер'я
Неймовірні фото засніженого Шацького поозер'я

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Теги: Шацьк, озеро, природа, сніг
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