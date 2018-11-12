Неймовірні фото засніженого Шацького поозер'я
Сьогодні, 17:42
Природа Шацького краю, як і його люди, перебуває в очікуванні Різдва.
Цьогоріч вона, як ніколи в цю пору, ошатна, причепурена, по-святковому велична, сліпучо-біла від снігу, - пише Район.Шацьк.
У білосніжних кожушках – дерева, кущі, під крижаною ковдрою – озера. Переметені хурделицею лісові стежки-дороги.
Тиша. Спокій. І відчуття, що ще трохи – і на небі засяє Вифлеємська зірка, сповіщаючи про чудесне народження Богонемовляти.
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Цьогоріч вона, як ніколи в цю пору, ошатна, причепурена, по-святковому велична, сліпучо-біла від снігу, - пише Район.Шацьк.
У білосніжних кожушках – дерева, кущі, під крижаною ковдрою – озера. Переметені хурделицею лісові стежки-дороги.
Тиша. Спокій. І відчуття, що ще трохи – і на небі засяє Вифлеємська зірка, сповіщаючи про чудесне народження Богонемовляти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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