#духРіздва: лучан закликають взяти участь у святковому флешмобі





Про це повідомили на сторінці департаменту культури Луцькради у



Для цього потрібно:



– поділіться на своїй сторінці у Фейсбук чи Інстаграм родинним фото;

– розкажіть про традицію святкування Різдва у вашій сім’ї;

– пригадайте різдвяну історію з власного життя;

– обов’язково додайте хештеги #духРіздва #різдвоуЛуцьку.



Найцікавіші фото та дописи будуть транслюватися на сцені під час етнофестивалю “Різдво у Луцьку” 12-13 січня на Театральному майдані.

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