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#духРіздва: лучан закликають взяти участь у святковому флешмобі

#духРіздва: лучан закликають взяти участь у святковому флешмобі
Лучан запрошують долучитись до святкового флешмобу #духРіздва.

Про це повідомили на сторінці департаменту культури Луцькради у facebook.

Для цього потрібно:

– поділіться на своїй сторінці у Фейсбук чи Інстаграм родинним фото;
– розкажіть про традицію святкування Різдва у вашій сім’ї;
– пригадайте різдвяну історію з власного життя;
– обов’язково додайте хештеги #духРіздва #різдвоуЛуцьку.

Найцікавіші фото та дописи будуть транслюватися на сцені під час етнофестивалю “Різдво у Луцьку” 12-13 січня на Театральному майдані.

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Теги: Різдво, флешмоб
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