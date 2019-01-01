#духРіздва: лучан закликають взяти участь у святковому флешмобі
Сьогодні, 16:18
Лучан запрошують долучитись до святкового флешмобу #духРіздва.
Про це повідомили на сторінці департаменту культури Луцькради у facebook.
Для цього потрібно:
– поділіться на своїй сторінці у Фейсбук чи Інстаграм родинним фото;
– розкажіть про традицію святкування Різдва у вашій сім’ї;
– пригадайте різдвяну історію з власного життя;
– обов’язково додайте хештеги #духРіздва #різдвоуЛуцьку.
Найцікавіші фото та дописи будуть транслюватися на сцені під час етнофестивалю “Різдво у Луцьку” 12-13 січня на Театральному майдані.
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Про це повідомили на сторінці департаменту культури Луцькради у facebook.
Для цього потрібно:
– поділіться на своїй сторінці у Фейсбук чи Інстаграм родинним фото;
– розкажіть про традицію святкування Різдва у вашій сім’ї;
– пригадайте різдвяну історію з власного життя;
– обов’язково додайте хештеги #духРіздва #різдвоуЛуцьку.
Найцікавіші фото та дописи будуть транслюватися на сцені під час етнофестивалю “Різдво у Луцьку” 12-13 січня на Театральному майдані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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