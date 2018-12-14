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ТОП-5 кращих виконань Щедрика. ВІДЕО

ТОП-5 кращих виконань Щедрика. ВІДЕО
Щедрик є українською народною піснею, яка отримала всесвітню популярність в музичній обробці композитора і хорового диригента Миколи Леонтовича.

Цю пісню можна почути в багатьох країнах світу. Її адаптація в США має назву Carol of the Bells.

Факти ICTV підібрали 5 кращих виконань Щедрика у виконанні українського хору, американського хору, а також зірок української та британської сцени.






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Теги: щедрик, Микола Леонтович
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