ТОП-5 кращих виконань Щедрика. ВІДЕО
Сьогодні, 16:35
Щедрик є українською народною піснею, яка отримала всесвітню популярність в музичній обробці композитора і хорового диригента Миколи Леонтовича.
Цю пісню можна почути в багатьох країнах світу. Її адаптація в США має назву Carol of the Bells.
Факти ICTV підібрали 5 кращих виконань Щедрика у виконанні українського хору, американського хору, а також зірок української та британської сцени.
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Цю пісню можна почути в багатьох країнах світу. Її адаптація в США має назву Carol of the Bells.
Факти ICTV підібрали 5 кращих виконань Щедрика у виконанні українського хору, американського хору, а також зірок української та британської сцени.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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