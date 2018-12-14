ТОП-5 кращих виконань Щедрика. ВІДЕО

Миколи Леонтовича.



Цю пісню можна почути в багатьох країнах світу. Її адаптація в США має назву Carol of the Bells.

















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