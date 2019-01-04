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Важливі справи, які обов’язково має зробити кожна жінка на Святвечір

Важливі справи, які обов’язково має зробити кожна жінка на Святвечір
Різдво – це один з найважливіших християнських свят. Відзначати його починають напередодні. У православному церковному календарі цей день припадає на 6 січня. А 7 січня всі урочисто святкують Різдво.

Пише Нововолинськ.com.ua.

Різдвяний Святвечір є сакральним днем. Багато віруючих йдуть до церкви на святкову вечірню службу. Саме там парафіяни підносять свої прохання і молитви до Господа Бога. З храму багато віруючих несуть додому свічку. Ця свічка є оберегом від зла, напастей і хвороб. Її обов’язково необхідно засвітити в своєму житлі. Тоді і біди будуть обходити вас стороною.

Прибирання в будинку і всі приготування до Різдва необхідно закінчити до 15:00 6 січня. Інакше можете накликати сварки в свій будинок

Обов’язковою в цей день повинна бути і вечеря в сімейному колі. Стіл слід накрити самою кращою скатертиною. На столі можуть бути тільки пісні страви. Таких страв повинно бути 12. Це може бути борщ, пісні пиріжки, вареники, салати і т.д. Головними стравами на столі цього вечора вважається кутя та узвар. Сімейну вечерю слід почати з молитви і подяки. Зібравшись сімейним колом, ви підсилюєте енергію свого роду. Таке сімейне єднання допоможе захистити вашу родину від напастей.

Обов’язково подайте милостиню в цей день. Це приверне достаток у ваш будинок.

Якщо вам необхідно позбутися негативного впливу минулого або інших проблем, то в цей день у вас є прекрасна можливість очиститься. Для цього необхідно по можливості дотримуватися строгого посту – пити тільки воду, а першою стравою в цей день з’їсти кутю. Терпіти доведеться до вечора. Однак, якщо у вас є проблеми зі здоров’ям, то утримайтеся від цього.

Крім посту, необхідно і покаяння. Простіть себе, попросіть вибачення у тих, кому нашкодили. Обов’язково сходіть на сповідь. Ці дії допоможуть вам очистити свою душу. Незабаром ви побачите, що ваші справи почнуть налагоджуватися.

Ну і найголовніше, не сваріться в цей день, нікого не осуджуйте, не обмовляйте. Любіть своїх ближніх. І нехай в ваш будинок наповниться Божою благодаттю і любов’ю.

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Теги: Різдво, обряд
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