Важливі справи, які обов’язково має зробити кожна жінка на Святвечір





Пише



Різдвяний Святвечір є сакральним днем. Багато віруючих йдуть до церкви на святкову вечірню службу. Саме там парафіяни підносять свої прохання і молитви до Господа Бога. З храму багато віруючих несуть додому свічку. Ця свічка є оберегом від зла, напастей і хвороб. Її обов’язково необхідно засвітити в своєму житлі. Тоді і біди будуть обходити вас стороною.



Прибирання в будинку і всі приготування до Різдва необхідно закінчити до 15:00 6 січня. Інакше можете накликати сварки в свій будинок



Обов’язковою в цей день повинна бути і вечеря в сімейному колі. Стіл слід накрити самою кращою скатертиною. На столі можуть бути тільки пісні страви. Таких страв повинно бути 12. Це може бути борщ, пісні пиріжки, вареники, салати і т.д. Головними стравами на столі цього вечора вважається кутя та узвар. Сімейну вечерю слід почати з молитви і подяки. Зібравшись сімейним колом, ви підсилюєте енергію свого роду. Таке сімейне єднання допоможе захистити вашу родину від напастей.



Обов’язково подайте милостиню в цей день. Це приверне достаток у ваш будинок.



Якщо вам необхідно позбутися негативного впливу минулого або інших проблем, то в цей день у вас є прекрасна можливість очиститься. Для цього необхідно по можливості дотримуватися строгого посту – пити тільки воду, а першою стравою в цей день з’їсти кутю. Терпіти доведеться до вечора. Однак, якщо у вас є проблеми зі здоров’ям, то утримайтеся від цього.



Крім посту, необхідно і покаяння. Простіть себе, попросіть вибачення у тих, кому нашкодили. Обов’язково сходіть на сповідь. Ці дії допоможуть вам очистити свою душу. Незабаром ви побачите, що ваші справи почнуть налагоджуватися.



Ну і найголовніше, не сваріться в цей день, нікого не осуджуйте, не обмовляйте. Любіть своїх ближніх. І нехай в ваш будинок наповниться Божою благодаттю і любов’ю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Різдво – це один з найважливіших християнських свят. Відзначати його починають напередодні. У православному церковному календарі цей день припадає на 6 січня. А 7 січня всі урочисто святкують Різдво.Пише Нововолинськ.com.ua Різдвяний Святвечір є сакральним днем. Багато віруючих йдуть до церкви на святкову вечірню службу. Саме там парафіяни підносять свої прохання і молитви до Господа Бога. З храму багато віруючих несуть додому свічку. Ця свічка є оберегом від зла, напастей і хвороб. Її обов’язково необхідно засвітити в своєму житлі. Тоді і біди будуть обходити вас стороною.Прибирання в будинку і всі приготування до Різдва необхідно закінчити до 15:00 6 січня. Інакше можете накликати сварки в свій будинокОбов’язковою в цей день повинна бути і вечеря в сімейному колі. Стіл слід накрити самою кращою скатертиною. На столі можуть бути тільки пісні страви. Таких страв повинно бути 12. Це може бути борщ, пісні пиріжки, вареники, салати і т.д. Головними стравами на столі цього вечора вважається кутя та узвар. Сімейну вечерю слід почати з молитви і подяки. Зібравшись сімейним колом, ви підсилюєте енергію свого роду. Таке сімейне єднання допоможе захистити вашу родину від напастей.Обов’язково подайте милостиню в цей день. Це приверне достаток у ваш будинок.Якщо вам необхідно позбутися негативного впливу минулого або інших проблем, то в цей день у вас є прекрасна можливість очиститься. Для цього необхідно по можливості дотримуватися строгого посту – пити тільки воду, а першою стравою в цей день з’їсти кутю. Терпіти доведеться до вечора. Однак, якщо у вас є проблеми зі здоров’ям, то утримайтеся від цього.Крім посту, необхідно і покаяння. Простіть себе, попросіть вибачення у тих, кому нашкодили. Обов’язково сходіть на сповідь. Ці дії допоможуть вам очистити свою душу. Незабаром ви побачите, що ваші справи почнуть налагоджуватися.Ну і найголовніше, не сваріться в цей день, нікого не осуджуйте, не обмовляйте. Любіть своїх ближніх. І нехай в ваш будинок наповниться Божою благодаттю і любов’ю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію