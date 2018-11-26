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Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк розповіла, що повернеться додому у 2020 році

Онкохвора лучанка Мар'яна Пархом'юк розповіла, що повернеться додому у 2020 році
Лучанка Мар’яна Пархом’юк, в якої в жовтні виявили рак крові, розповіла, як триває її лікування у Білорусі.

На своїй сторінці в Інстаграмі дівчина написала, що додому повернеться у 2020 році.

«В мене побічна реакція на аспарагіназу, тадададам. Розпухла нижня губа при введені в/м. Тепер замість одного укола, я маю 5 годин капельниці. А ще в нас нова медсестра і вона вчиться ставити катетери на мені. Мені то не шкода, але спортила мені вени на правій руці. Так і живем», – поділилась Мар’яна.

«Сьогодні закінчився 6 тиждень другого блоку (першої консолідації), залишилось ще 2 тижні. Ну і ще 5 консолідацій! То, хто там ще не знає, додому я повернусь вже в 2020. Ну і я написала це все не для того, щоб мене жаліли. В мене все ок, самопочуття теж», – додала вона.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Мар’яни Пархом’юк виявили рак крові, дівчина проходить лікування в Білорусі.

Гроші на лікування дівчини можна перерахувати на картки «ПриватБанку»:

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Теги: Мар'яна Пархом'юк, рак, лікування
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