Волиняни в соцмережах активно діляться світлинами сніговиків. ФОТО





Добірку світлин зробив



Перший сніг, котрий випав ще у грудні, довго не потішив волинян. Але погода знову вирішила потішити волинян снігом. Для когось така погода створює чимало проблем, а от для дітей це справжнє свято та радість!



Побавитися зі снігом вийшли на вулиці не лише діти, а й їхні батьки. А світлинами про те, що з цього вийшло, шачани діляться у соцмережах.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сніг цього року хоч і не порадував шачан на новий рік, але його щедро виспало на Різдвяні свята.Добірку світлин зробив Район.Шацьк Перший сніг, котрий випав ще у грудні, довго не потішив волинян. Але погода знову вирішила потішити волинян снігом. Для когось така погода створює чимало проблем, а от для дітей це справжнє свято та радість!Побавитися зі снігом вийшли на вулиці не лише діти, а й їхні батьки. А світлинами про те, що з цього вийшло, шачани діляться у соцмережах.

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