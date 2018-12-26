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Волиняни в соцмережах активно діляться світлинами сніговиків. ФОТО

Волиняни в соцмережах активно діляться світлинами сніговиків. ФОТО
Сніг цього року хоч і не порадував шачан на новий рік, але його щедро виспало на Різдвяні свята.

Добірку світлин зробив Район.Шацьк.

Перший сніг, котрий випав ще у грудні, довго не потішив волинян. Але погода знову вирішила потішити волинян снігом. Для когось така погода створює чимало проблем, а от для дітей це справжнє свято та радість!

Побавитися зі снігом вийшли на вулиці не лише діти, а й їхні батьки. А світлинами про те, що з цього вийшло, шачани діляться у соцмережах.
Волиняни в соцмережах активно діляться світлинами сніговиків. ФОТО

Волиняни в соцмережах активно діляться світлинами сніговиків. ФОТО

Волиняни в соцмережах активно діляться світлинами сніговиків. ФОТО

Волиняни в соцмережах активно діляться світлинами сніговиків. ФОТО

Волиняни в соцмережах активно діляться світлинами сніговиків. ФОТО

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Теги: сніговик, Шацьк
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