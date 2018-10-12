Беруть передплату і зникають: волинянин виявив квартирних інтернет-шахраїв
Сьогодні, 19:26
Лучанин Вадим Головчик виявив чергового інтернет-шахрая на сайті OLX.
Про це він написав у faсebook-спільноті "Теревені про Луцьк".
"Привіт всім. Натрапив на шахрая в Луцьку сьогодні,гортаючи олх з приводу пошуку квартири.
Ця "людина" представляється ніби працівником ГУНП в Луцьку і намагається видурити в людей передплату ніби за бронювання квартири.
Оплату пропонують здійснити через термінал банку або приват 24 і тільки так,підкреслюючи постійно те що в платежі обов'язково прописати "Оплата за оренду житла" Після чого зникають!".
Дані цієї людини:
Удовенко Лілія Ігорівна
5168 7426 0773 7354
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Про це він написав у faсebook-спільноті "Теревені про Луцьк".
"Привіт всім. Натрапив на шахрая в Луцьку сьогодні,гортаючи олх з приводу пошуку квартири.
Ця "людина" представляється ніби працівником ГУНП в Луцьку і намагається видурити в людей передплату ніби за бронювання квартири.
Оплату пропонують здійснити через термінал банку або приват 24 і тільки так,підкреслюючи постійно те що в платежі обов'язково прописати "Оплата за оренду житла" Після чого зникають!".
Дані цієї людини:
Удовенко Лілія Ігорівна
5168 7426 0773 7354
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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