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Беруть передплату і зникають: волинянин виявив квартирних інтернет-шахраїв

Беруть передплату і зникають: волинянин виявив квартирних інтернет-шахраїв
Лучанин Вадим Головчик виявив чергового інтернет-шахрая на сайті OLX.

Про це він написав у faсebook-спільноті "Теревені про Луцьк".

"Привіт всім. Натрапив на шахрая в Луцьку сьогодні,гортаючи олх з приводу пошуку квартири.

Ця "людина" представляється ніби працівником ГУНП в Луцьку і намагається видурити в людей передплату ніби за бронювання квартири.

Оплату пропонують здійснити через термінал банку або приват 24 і тільки так,підкреслюючи постійно те що в платежі обов'язково прописати "Оплата за оренду житла" Після чого зникають!".

Дані цієї людини:
Удовенко Лілія Ігорівна
5168 7426 0773 7354

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Теги: інтернет, шахрай, OLX
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