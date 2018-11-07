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На Волині шукають перевізників на сім маршрутів

На Волині шукають перевізників на сім маршрутів
Любомльська районна державна адміністрація оголошує конкурс оборотних рейсів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.

Документи для участі у конкурсі подаються у відділ регіонального розвитку райдержадміністрації по 28 січня (включно). Конкурс проводитиметься 12 лютого об 11:00 за адресою: м. Любомль вул. Незалежності, 23, каб. № 314, – йдеться на сайті РДА.

Перелік маршрутів:

№12 Любомль–Мосир;

№14 Головно–Любомль;

№15 Любомль–Олеськ;

№ 28 Любомль–Новоугрузьке (із заїздом у с. Забужжя);

№29 Головно–Любомль–Бережці (із заїздом у с. Старовойтове);

№30 Любомль–Зачернеччя;

№31 Зачернеччя–Чорноплеси.

Функції організатора виконує відділ регіонального розвитку райдержадміністрації.

Інформація про проекти розкладів руху автобусів на маршрутах, форми заяви на участь в конкурсі та анкети до заяви, перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, відомості про додаткові умови обслуговування маршруту розміщені на веб-сайті райдержадміністрації http://www.lbmadm.gov.ua/oholoshennia .

Прийом документів та отримання інформації про об’єкти конкурсу, їх основні характеристики, умови конкурсу, проекти розкладів руху автобусів на маршрутах, бланків заяв, анкет на участь в конкурсі, переліку транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, переліку документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, проводяться за адресою: м. Любомль, вул. Незалежності, 23, відділ регіонального розвитку райдержадміністрації каб. 313, телефон для довідок 2-22-33 електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">[email protected] (режим роботи – 08:00–17:15 по понеділках–четвергах, 08:00– 16:00 – по п'ятницях).

Участь у конкурсі безкоштовна. Детальніше ТУТ.

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Теги: маршрут, конкурс, перевізник
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