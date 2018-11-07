На Волині шукають перевізників на сім маршрутів





Документи для участі у конкурсі подаються у відділ регіонального розвитку райдержадміністрації по 28 січня (включно). Конкурс проводитиметься 12 лютого об 11:00 за адресою: м. Любомль вул. Незалежності, 23, каб. № 314, – йдеться на



Перелік маршрутів:



№12 Любомль–Мосир;



№14 Головно–Любомль;



№15 Любомль–Олеськ;



№ 28 Любомль–Новоугрузьке (із заїздом у с. Забужжя);



№29 Головно–Любомль–Бережці (із заїздом у с. Старовойтове);



№30 Любомль–Зачернеччя;



№31 Зачернеччя–Чорноплеси.



Функції організатора виконує відділ регіонального розвитку райдержадміністрації.



Інформація про проекти розкладів руху автобусів на маршрутах, форми заяви на участь в конкурсі та анкети до заяви, перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, відомості про додаткові умови обслуговування маршруту розміщені на веб-сайті райдержадміністрації http://www.lbmadm.gov.ua/oholoshennia .



Прийом документів та отримання інформації про об’єкти конкурсу, їх основні характеристики, умови конкурсу, проекти розкладів руху автобусів на маршрутах, бланків заяв, анкет на участь в конкурсі, переліку транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, переліку документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, проводяться за адресою: м. Любомль, вул. Незалежності, 23, відділ регіонального розвитку райдержадміністрації каб. 313, телефон для довідок 2-22-33 електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">



Участь у конкурсі безкоштовна. Детальніше

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любомльська районна державна адміністрація оголошує конкурс оборотних рейсів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.Документи для участі у конкурсі подаються у відділ регіонального розвитку райдержадміністрації по 28 січня (включно). Конкурс проводитиметься 12 лютого об 11:00 за адресою: м. Любомль вул. Незалежності, 23, каб. № 314, – йдеться на сайті РДА.Перелік маршрутів:№12 Любомль–Мосир;№14 Головно–Любомль;№15 Любомль–Олеськ;№ 28 Любомль–Новоугрузьке (із заїздом у с. Забужжя);№29 Головно–Любомль–Бережці (із заїздом у с. Старовойтове);№30 Любомль–Зачернеччя;№31 Зачернеччя–Чорноплеси.Функції організатора виконує відділ регіонального розвитку райдержадміністрації.Інформація про проекти розкладів руху автобусів на маршрутах, форми заяви на участь в конкурсі та анкети до заяви, перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, відомості про додаткові умови обслуговування маршруту розміщені на веб-сайті райдержадміністрації http://www.lbmadm.gov.ua/oholoshennia .Прийом документів та отримання інформації про об’єкти конкурсу, їх основні характеристики, умови конкурсу, проекти розкладів руху автобусів на маршрутах, бланків заяв, анкет на участь в конкурсі, переліку транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, переліку документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, проводяться за адресою: м. Любомль, вул. Незалежності, 23, відділ регіонального розвитку райдержадміністрації каб. 313, телефон для довідок 2-22-33 електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її."> [email protected] (режим роботи – 08:00–17:15 по понеділках–четвергах, 08:00– 16:00 – по п'ятницях).Участь у конкурсі безкоштовна. Детальніше ТУТ

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