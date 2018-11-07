На Волині шукають перевізників на сім маршрутів
Сьогодні, 18:43
Любомльська районна державна адміністрація оголошує конкурс оборотних рейсів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.
Документи для участі у конкурсі подаються у відділ регіонального розвитку райдержадміністрації по 28 січня (включно). Конкурс проводитиметься 12 лютого об 11:00 за адресою: м. Любомль вул. Незалежності, 23, каб. № 314, – йдеться на сайті РДА.
Перелік маршрутів:
№12 Любомль–Мосир;
№14 Головно–Любомль;
№15 Любомль–Олеськ;
№ 28 Любомль–Новоугрузьке (із заїздом у с. Забужжя);
№29 Головно–Любомль–Бережці (із заїздом у с. Старовойтове);
№30 Любомль–Зачернеччя;
№31 Зачернеччя–Чорноплеси.
Функції організатора виконує відділ регіонального розвитку райдержадміністрації.
Інформація про проекти розкладів руху автобусів на маршрутах, форми заяви на участь в конкурсі та анкети до заяви, перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, відомості про додаткові умови обслуговування маршруту розміщені на веб-сайті райдержадміністрації http://www.lbmadm.gov.ua/oholoshennia .
Прийом документів та отримання інформації про об’єкти конкурсу, їх основні характеристики, умови конкурсу, проекти розкладів руху автобусів на маршрутах, бланків заяв, анкет на участь в конкурсі, переліку транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, переліку документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, проводяться за адресою: м. Любомль, вул. Незалежності, 23, відділ регіонального розвитку райдержадміністрації каб. 313, телефон для довідок 2-22-33 електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">[email protected] (режим роботи – 08:00–17:15 по понеділках–четвергах, 08:00– 16:00 – по п'ятницях).
Участь у конкурсі безкоштовна. Детальніше ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Документи для участі у конкурсі подаються у відділ регіонального розвитку райдержадміністрації по 28 січня (включно). Конкурс проводитиметься 12 лютого об 11:00 за адресою: м. Любомль вул. Незалежності, 23, каб. № 314, – йдеться на сайті РДА.
Перелік маршрутів:
№12 Любомль–Мосир;
№14 Головно–Любомль;
№15 Любомль–Олеськ;
№ 28 Любомль–Новоугрузьке (із заїздом у с. Забужжя);
№29 Головно–Любомль–Бережці (із заїздом у с. Старовойтове);
№30 Любомль–Зачернеччя;
№31 Зачернеччя–Чорноплеси.
Функції організатора виконує відділ регіонального розвитку райдержадміністрації.
Інформація про проекти розкладів руху автобусів на маршрутах, форми заяви на участь в конкурсі та анкети до заяви, перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, відомості про додаткові умови обслуговування маршруту розміщені на веб-сайті райдержадміністрації http://www.lbmadm.gov.ua/oholoshennia .
Прийом документів та отримання інформації про об’єкти конкурсу, їх основні характеристики, умови конкурсу, проекти розкладів руху автобусів на маршрутах, бланків заяв, анкет на участь в конкурсі, переліку транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, переліку документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, відомості про додаткові умови обслуговування маршруту, проводяться за адресою: м. Любомль, вул. Незалежності, 23, відділ регіонального розвитку райдержадміністрації каб. 313, телефон для довідок 2-22-33 електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">[email protected] (режим роботи – 08:00–17:15 по понеділках–четвергах, 08:00– 16:00 – по п'ятницях).
Участь у конкурсі безкоштовна. Детальніше ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
спілка
«СПАС» вітає волинян з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
На Волині шукають перевізників на сім маршрутів
Сьогодні, 18:43
Неймовірні фото засніженого Шацького поозер'я
Сьогодні, 17:42