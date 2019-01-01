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7 січня на Волині: гортаючи календар

7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні – свято Різдва Христового.

Бажаємо волинянам у цей день злагоди й достатку, миру і спокою!

7 січня день народження у голови правління ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» Івана Потапчука.

Вітаємо його та зичимо міцного здоров’я й удачі.

7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч Ростислав Братунь. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників, був народним депутатом СРСР.

7 січня 1945 року вийшов перший номер ківерцівської районної газети «Ленінський шлях», яка згодом стала називатися «Ленінським шляхом». З 1991 року видання має назву «Вільним шляхом».

У цей же день вперше побачила світ і рожищенська районна газета «Більшовицький шлях», яка згодом називалася «Сталінська правда», «Прапор комунізму», «Світло Жовтня». З 1991 року вона отримала назву «Наш край».

7 січня 1974 року була створена дирекція ДПЗ-28, що будувався.пам’яткою церковного дерев’яного зодчества. За деякими свідченнями, у цій церкві молилася Леся Українка.

7 січня 2007 року в селі Волошки Ковельського району дотла згоріла церква Святого Миколая. Збудований у 1845 році храм був унікальною

У 2012 році на Волинь прибув президент Віктор Янукович. Він відвідав Зимненський Свято-Успенський жіночий монастир у Володимир-Волинському районі.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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