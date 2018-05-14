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Потяг «Ковель–Сарни» не курсуватиме 4 дні

Потяг «Ковель–Сарни» не курсуватиме 4 дні
У зв’язку з проведенням робіт із монтажу лінії електроживлення на перегоні Ковель–Повурськ із 8 по 11 січня цього року на дільниці

Ковель–Сарни не курсуватиме поїзд №6319/6320, - повідомили у прес-центрі "Львівської залізниці".

Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни під час планування подорожей у цьому сполученні на вказаний період.

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Теги: потяг, ковель, Сарни
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