Потяг «Ковель–Сарни» не курсуватиме 4 дні





Ковель–Сарни не курсуватиме поїзд №6319/6320, -



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни під час планування подорожей у цьому сполученні на вказаний період.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з проведенням робіт із монтажу лінії електроживлення на перегоні Ковель–Повурськ із 8 по 11 січня цього року на дільниціКовель–Сарни не курсуватиме поїзд №6319/6320, - повідомили у прес-центрі "Львівської залізниці".Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни під час планування подорожей у цьому сполученні на вказаний період.

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