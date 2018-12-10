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Волинський водій їхав на колоді замість колеса. ВІДЕО

Волинський водій їхав на колоді замість колеса. ВІДЕО
Неподалік Каменя-Каширського водій легковика до автопричіпа прилаштував колоду замість колеса.

Про це у спільноті «АвтоАндони Луцька» у facebook написав Олександр Темчук.

«Вчасно випав сніг в Камені-Каширському», – написав автор.

Окрім того, Олександр Темчук зазначив, що зняв відео за кілометрів 15 до районного центру, ймовірно, у селі Брониця.




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Теги: колесо, причіп, колода
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