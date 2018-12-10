Волинський водій їхав на колоді замість колеса. ВІДЕО





Про це у спільноті «АвтоАндони Луцька» у facebook написав Олександр Темчук.



«Вчасно випав сніг в Камені-Каширському», – написав автор.



Окрім того, Олександр Темчук зазначив, що зняв відео за кілометрів 15 до районного центру, ймовірно, у селі Брониця.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік Каменя-Каширського водій легковика до автопричіпа прилаштував колоду замість колеса.Про це у спільноті «АвтоАндони Луцька» у facebook написав«Вчасно випав сніг в Камені-Каширському», – написав автор.Окрім того, Олександр Темчук зазначив, що зняв відео за кілометрів 15 до районного центру, ймовірно, у селі Брониця.

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