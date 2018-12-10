Волинський водій їхав на колоді замість колеса. ВІДЕО
Сьогодні, 00:19
Неподалік Каменя-Каширського водій легковика до автопричіпа прилаштував колоду замість колеса.
Про це у спільноті «АвтоАндони Луцька» у facebook написав Олександр Темчук.
«Вчасно випав сніг в Камені-Каширському», – написав автор.
Окрім того, Олександр Темчук зазначив, що зняв відео за кілометрів 15 до районного центру, ймовірно, у селі Брониця.
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Про це у спільноті «АвтоАндони Луцька» у facebook написав Олександр Темчук.
«Вчасно випав сніг в Камені-Каширському», – написав автор.
Окрім того, Олександр Темчук зазначив, що зняв відео за кілометрів 15 до районного центру, ймовірно, у селі Брониця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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