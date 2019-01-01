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У Польщі під час пожежі у квест-кімнаті загинули 5 підлітків

У Польщі під час пожежі у квест-кімнаті загинули 5 підлітків
У польському місті Кошалін п’ятеро дівчат-підлітків загинули внаслідок пожежі під час проходження квесту в ігровій кімнаті.

Про це повідомляє Associated Press News.

Займання виникло близько 17:00 4 січня у квест-кімнаті "Escape Room".

За словами міністра внутрішніх справ Йоахіма Брудзінського, усім дівчатам було по 15 років.

Також у пожежі постраждав 25-річний чоловік, його госпіталізували з опіками.

Прес-секретар поліції в Кошаліні Моніка Косець відзначила, що жертви, як вважають, святкували день народження однієї з дівчат.

Представник регіональних пожежників Томаш Кубяк повідомив, що тіла були знайдені в кімнаті, яка була біля осередку вогню, але не постраждала від нього.

За попередніми даними, дівчата померли від отруєння окисом вуглецю.
У Польщі під час пожежі у квест-кімнаті загинули 5 підлітків

У Польщі під час пожежі у квест-кімнаті загинули 5 підлітків

У Польщі під час пожежі у квест-кімнаті загинули 5 підлітків

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Теги: Польща, квест-кімната, пожежа
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