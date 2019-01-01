У Польщі під час пожежі у квест-кімнаті загинули 5 підлітків





Про це повідомляє



Займання виникло близько 17:00 4 січня у квест-кімнаті "Escape Room".



За словами міністра внутрішніх справ Йоахіма Брудзінського, усім дівчатам було по 15 років.



Також у пожежі постраждав 25-річний чоловік, його госпіталізували з опіками.



Прес-секретар поліції в Кошаліні Моніка Косець відзначила, що жертви, як вважають, святкували день народження однієї з дівчат.



Представник регіональних пожежників Томаш Кубяк повідомив, що тіла були знайдені в кімнаті, яка була біля осередку вогню, але не постраждала від нього.



За попередніми даними, дівчата померли від отруєння окисом вуглецю.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У польському місті Кошалін п’ятеро дівчат-підлітків загинули внаслідок пожежі під час проходження квесту в ігровій кімнаті.Про це повідомляє Associated Press News Займання виникло близько 17:00 4 січня у квест-кімнаті "Escape Room".За словами міністра внутрішніх справ Йоахіма Брудзінського, усім дівчатам було по 15 років.Також у пожежі постраждав 25-річний чоловік, його госпіталізували з опіками.Прес-секретар поліції в Кошаліні Моніка Косець відзначила, що жертви, як вважають, святкували день народження однієї з дівчат.Представник регіональних пожежників Томаш Кубяк повідомив, що тіла були знайдені в кімнаті, яка була біля осередку вогню, але не постраждала від нього.За попередніми даними, дівчата померли від отруєння окисом вуглецю.

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