В Одесі помер строковик, який постраждав від вибуху котла у військовій частині





Про це з посиланням на власне джерело в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області пише



"Медики робили все що від них залежало, наскільки відомо, усіма ліками хлопця забезпечили. Богдан Білоконь опритомнів, але, на жаль, організм не витримав - хлопець помер", - розповів правоохоронець.



За словами поліцейського, нині розслідування за фактом вибуху котла триває.



Окремо правоохоронець зазначив, що згідно з правилами, військовослужбовці мають право обслуговувати котельне устаткування, але після спеціальної підготовки.



Нагадаємо, 27 грудня в одній із військових частин оперативного командування "Південь" через розрив котла у котельній постраждав солдат строкової служби. Військовослужбовець отримав опіки і чисельні травми, його госпіталізували у важкому стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі помер 20-річний солдат строкової служби, який отримав важкі ушкодження через розрив котла у військовій частині.Про це з посиланням на власне джерело в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області пише УНІАН "Медики робили все що від них залежало, наскільки відомо, усіма ліками хлопця забезпечили. Богдан Білоконь опритомнів, але, на жаль, організм не витримав - хлопець помер", - розповів правоохоронець.За словами поліцейського, нині розслідування за фактом вибуху котла триває.Окремо правоохоронець зазначив, що згідно з правилами, військовослужбовці мають право обслуговувати котельне устаткування, але після спеціальної підготовки.Нагадаємо, 27 грудня в одній із військових частин оперативного командування "Південь" через розрив котла у котельній постраждав солдат строкової служби. Військовослужбовець отримав опіки і чисельні травми, його госпіталізували у важкому стані.

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