вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Одесі помер строковик, який постраждав від вибуху котла у військовій частині

В Одесі помер строковик, який постраждав від вибуху котла у військовій частині
В Одесі помер 20-річний солдат строкової служби, який отримав важкі ушкодження через розрив котла у військовій частині.

Про це з посиланням на власне джерело в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області пише УНІАН.

"Медики робили все що від них залежало, наскільки відомо, усіма ліками хлопця забезпечили. Богдан Білоконь опритомнів, але, на жаль, організм не витримав - хлопець помер", - розповів правоохоронець.

За словами поліцейського, нині розслідування за фактом вибуху котла триває.

Окремо правоохоронець зазначив, що згідно з правилами, військовослужбовці мають право обслуговувати котельне устаткування, але після спеціальної підготовки.

Нагадаємо, 27 грудня в одній із військових частин оперативного командування "Південь" через розрив котла у котельній постраждав солдат строкової служби. Військовослужбовець отримав опіки і чисельні травми, його госпіталізували у важкому стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: котел, вибух, військова частина, Одеса
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Волинська митниця ДФС Волинська
митниця
ДФС вітає краян зі святами
Останні новини
Волинська журналістка поділилась спогадами про Різдво біля бабусі
Сьогодні, 06:09
В Одесі помер строковик, який постраждав від вибуху котла у військовій частині
Сьогодні, 05:29
Як на Волині святкували Різдво у давні часи
Сьогодні, 04:31
Назвали найбільш інвестиційно привабливі громади на Волині
Сьогодні, 03:44
Пара ірландців розділила виграш лотереї в 145 млн доларів серед родичів і друзів
Сьогодні, 02:20
Схожі новини
В Одесі вибухнув газовий балон: є постраждалі. ФОТО В Одесі вибухнув газовий балон: є постраждалі. ФОТО
04 вересень, 2018, 08:52
У будинку на Прикарпатті вибухнув котел, загинула жінка У будинку на Прикарпатті вибухнув котел, загинула жінка
06 жовтень, 2017, 10:49
В Одесі вибухнула граната: є поранені В Одесі вибухнула граната: є поранені
14 вересень, 2017, 11:11
В Одесі вибухнуло приміщення майбутнього штабу ВМС В Одесі вибухнуло приміщення майбутнього штабу ВМС
18 червень, 2017, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська журналістка поділилась спогадами про Різдво біля бабусі
Сьогодні, 06:09
 0
В Одесі помер строковик, який постраждав від вибуху котла у військовій частині
Сьогодні, 05:29
 0
Як на Волині святкували Різдво у давні часи
Сьогодні, 04:31
 0
Назвали найбільш інвестиційно привабливі громади на Волині
Сьогодні, 03:44
 0
Пара ірландців розділила виграш лотереї в 145 млн доларів серед родичів і друзів
Сьогодні, 02:20
 0
Медіа
відео
1/8