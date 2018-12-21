Показали, як виглядав Луцьк у 1970-80 роках. ФОТО

В'ячеслав Капись поділився світинами Луцька, зробленими 40 років тому.



Про це пише



Усі фото датовані 1979-м.



На знімках – ЦУМ, нинішній Театральний майдан, магазин на вулиці Винниченка, фонтан біля колишнього заводу «Луцькпластмас».



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинподілився світинами Луцька, зробленими 40 років тому.Про це пише ВолиньUa Усі фото датовані 1979-м.На знімках – ЦУМ, нинішній Театральний майдан, магазин на вулиці Винниченка, фонтан біля колишнього заводу «Луцькпластмас».

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