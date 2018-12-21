Показали, як виглядав Луцьк у 1970-80 роках. ФОТО
Сьогодні, 07:25
Лучанин В'ячеслав Капись поділився світинами Луцька, зробленими 40 років тому.
Про це пише ВолиньUa.
Усі фото датовані 1979-м.
На знімках – ЦУМ, нинішній Театральний майдан, магазин на вулиці Винниченка, фонтан біля колишнього заводу «Луцькпластмас».
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Про це пише ВолиньUa.
Усі фото датовані 1979-м.
На знімках – ЦУМ, нинішній Театральний майдан, магазин на вулиці Винниченка, фонтан біля колишнього заводу «Луцькпластмас».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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