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Показали, як виглядав Луцьк у 1970-80 роках. ФОТО

Показали, як виглядав Луцьк у 1970-80 роках. ФОТО
Лучанин В'ячеслав Капись поділився світинами Луцька, зробленими 40 років тому.

Про це пише ВолиньUa.

Усі фото датовані 1979-м.

На знімках – ЦУМ, нинішній Театральний майдан, магазин на вулиці Винниченка, фонтан біля колишнього заводу «Луцькпластмас».
Показали, як виглядав Луцьк у 1970-80 роках. ФОТО

Показали, як виглядав Луцьк у 1970-80 роках. ФОТО

Показали, як виглядав Луцьк у 1970-80 роках. ФОТО

Показали, як виглядав Луцьк у 1970-80 роках. ФОТО

Показали, як виглядав Луцьк у 1970-80 роках. ФОТО

Показали, як виглядав Луцьк у 1970-80 роках. ФОТО

Показали, як виглядав Луцьк у 1970-80 роках. ФОТО

Показали, як виглядав Луцьк у 1970-80 роках. ФОТО

Показали, як виглядав Луцьк у 1970-80 роках. ФОТО

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Теги: центр, Луцьк
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