Волинь отримає гроші на повторне голосування в трьох ОТГ
Сьогодні, 09:19
На підготовку та проведення повторного голосування із перших виборів депутатів сільських рад три волинські громади отримають 202 тисячі гривень із державного бюджету. Про це йдеться у постанові Центральної виборчої комісії від 4 січня 2019 року № 24.
Про це інформує Громадянська мережа ОПОРА у Волинській області.
Кошти отримають у рамках розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування з перших виборів депутатів сільських, селищних рад 13 січня 2019 року.
На Волині повторне голосування відбудеться у трьох ОТГ, де перші вибори відбулися 23 грудня 2018 року: Привітненській (Локачинський район), Підгайцівській та Липинській (Луцький район). Таким чином, бюджет кожної громади отримає додаткові кошти на організацію та проведення виборчого процесу. Зокрема, Привітненька громада отримає 66 тис. грн., а Липинська та Підгайцівська – по 68 тис. грн.
Нагадаємо, на проведення перших виборів у дев’яти громадах на Волині, які відбулися 23 грудня, із держбюджету спрямували майже 2,5 млн грн.
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Про це інформує Громадянська мережа ОПОРА у Волинській області.
Кошти отримають у рамках розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування з перших виборів депутатів сільських, селищних рад 13 січня 2019 року.
На Волині повторне голосування відбудеться у трьох ОТГ, де перші вибори відбулися 23 грудня 2018 року: Привітненській (Локачинський район), Підгайцівській та Липинській (Луцький район). Таким чином, бюджет кожної громади отримає додаткові кошти на організацію та проведення виборчого процесу. Зокрема, Привітненька громада отримає 66 тис. грн., а Липинська та Підгайцівська – по 68 тис. грн.
Нагадаємо, на проведення перших виборів у дев’яти громадах на Волині, які відбулися 23 грудня, із держбюджету спрямували майже 2,5 млн грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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