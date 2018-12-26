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Волинь отримає гроші на повторне голосування в трьох ОТГ

Волинь отримає гроші на повторне голосування в трьох ОТГ
На підготовку та проведення повторного голосування із перших виборів депутатів сільських рад три волинські громади отримають 202 тисячі гривень із державного бюджету. Про це йдеться у постанові Центральної виборчої комісії від 4 січня 2019 року № 24.

Про це інформує Громадянська мережа ОПОРА у Волинській області.

Кошти отримають у рамках розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення повторного голосування з перших виборів депутатів сільських, селищних рад 13 січня 2019 року.

На Волині повторне голосування відбудеться у трьох ОТГ, де перші вибори відбулися 23 грудня 2018 року: Привітненській (Локачинський район), Підгайцівській та Липинській (Луцький район). Таким чином, бюджет кожної громади отримає додаткові кошти на організацію та проведення виборчого процесу. Зокрема, Привітненька громада отримає 66 тис. грн., а Липинська та Підгайцівська – по 68 тис. грн.

Нагадаємо, на проведення перших виборів у дев’яти громадах на Волині, які відбулися 23 грудня, із держбюджету спрямували майже 2,5 млн грн.

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Теги: вибори, ОТГ, Волинь, ОПОРА
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