Священик УПЦ МП назвав провокацією ланцюг єднання між церквами на Волині

Настоятель Свято-Різдво-Богородичної релігійної громади Української Православної Церкви села Княгининок протоієрейназвав «черговою провокацією» ланцюг єднання, який сьогодні, 7 січня, мають намір створити між церквами ПЦУ та УПЦ МП, та заявив, що ні він, ні його релігійна громада не братимуть у цьому участі.Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії УПЦ МП.Нагадаємо, днями отецьоприлюднив інформацію про те, що в селі Княгининок на вулиці Соборній, 7 січня 2019 року, о 12.00 годиніІз закликом «Візьмемось за руки, православні християни!» Михайло Бучак зазначив, що «…Ланцюг єднання буде організовано від Свято-Покровського храму ПЦУ до Храму Різдва Богородиці УПЦ МП. В єдності сила народу. Боже нам єдність подай».Однак настоятель Свято-Різдво-Богородичної релігійної громади Української Православної Церкви с. Княгининок Луцького району Волинської області, благочинний Луцького районного округу, голова юридичного відділу прот. Петро Приступа заявив, що ланцюг єднання – це «чергова провокація зі сторони Київського патріархату».Священик назвав деякі причини.«По-перше: станом на 05.01.2019 р. Свято-Покровського храму ПЦУ не існує, оскільки відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрована Свято-Покровська релігійна громада Української Православної церкви Київського Патріархату с. Маяки-Сирники (код 21735125, Волинська обл., Луцький район, село Сирники).По-друге: відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань УПЦ МП в с. Княгининок не існує, оскільки в с. Княгининок зареєстрована Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Української Православної Церкви с. Княгининок Луцького району Волинської області, без додатку «МП».Ця релігійна громада є канонічною та зареєстрована державними органами відповідно до діючого законодавства.При цьому слід зазначити, що Бучак Михайло Васильович не звертався до мене, як настоятеля Свято-Різдво-Богородичної релігійної громади Української Православної Церкви с. Княгининок Луцького району Волинської області, з пропозицією про участь двох релігійних громад у так званому «Ланцюгу єднання».В той же час проведення «Ланцюгу єднання» в першу чергу передбачає обов’язкове вільне волевиявлення двох релігійних громад на створення такої акції.А тому, від імені Свято-Різдво-Богородичної релігійної громади Української Православної Церкви с. Княгининок Луцького району Волинської області, я, як настоятель даної релігійної громади інформую вас, шановний отче, що ні я, ні наша релігійна громада не братимуть участі у «Ланцюгу єднання», який відбудеться в селі Княгининок, по вул. Соборній, 7 січня 2019 року, о 12 год.Згідно Конституції України, чинного законодавства України та нашого статуту, наша релігійна громада УПЦ має повне право самостійно, без будь-якого зовнішнього втручання вирішувати свої церковні питання та приймати відповідні рішення», - йдеться у дописі.