Двоє футболістів покинули «Волинь»
Сьогодні, 10:05
Стали відомі прізвища ще двох футболістів, які залишили луцьку «Волинь».
Про це повідомляє видання UA Футбол.
Вирішили працевлаштуватися в інших командах захисник Рудольф Сухомлінов та досвідчений нападник Андрій Яковлєв.
Раніше повідомляли, що «Волинь» покинув Владислав Кравченко, який працевлаштувався у "Металісті 1925".
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Про це повідомляє видання UA Футбол.
Вирішили працевлаштуватися в інших командах захисник Рудольф Сухомлінов та досвідчений нападник Андрій Яковлєв.
Раніше повідомляли, що «Волинь» покинув Владислав Кравченко, який працевлаштувався у "Металісті 1925".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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