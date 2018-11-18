Двоє футболістів покинули «Волинь»





Про це повідомляє видання



Вирішили працевлаштуватися в інших командах захисник Рудольф Сухомлінов та досвідчений нападник Андрій Яковлєв.



Раніше повідомляли, що «Волинь» покинув Владислав Кравченко, який працевлаштувався у "Металісті 1925".

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