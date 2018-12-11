У Карпатах заблукали лижники: пошуки тривають
Сьогодні, 11:36
Різдвяна ніч була тривожною для гірських рятувальників Закарпаття, адже впродовж вечора 6 січня до Служби порятунку двічі надходили повідомлення про те, що у горах заблукали туристи.
Про це інформує Управління ДСНС України у Закарпатській області.
У першому випадку заблукалими виявились троє фрірайдерів, які катались на схилах гори Гимба Міжгірського району. Двох з них було знайдено ще вночі. Пошуки третього лижника, який через втому залишився чекати на рятувальників в горах, тривають.
Другі пошуково-рятувальні роботи проводяться також на горі Гимба. За повідомленням дружини одного із заблукалих, її чоловік разом із товаришем вийшли кататись на лижах та не повернулись. Мобільний зв’язок із заблукалими відсутній.
Загалом до пошуків залучено 16 рятувальників та 3 одиниці техніки від гірських пошуково-рятувальних с. Нижні Ворота Воловецького району, смт Міжігр’я Міжгірського району та м. Мукачево.
Зауважимо, що в Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях спостерігається загроза сходження лавин з високогір'я. Небезпека збережеться до 7 січня включно.
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Про це інформує Управління ДСНС України у Закарпатській області.
У першому випадку заблукалими виявились троє фрірайдерів, які катались на схилах гори Гимба Міжгірського району. Двох з них було знайдено ще вночі. Пошуки третього лижника, який через втому залишився чекати на рятувальників в горах, тривають.
Другі пошуково-рятувальні роботи проводяться також на горі Гимба. За повідомленням дружини одного із заблукалих, її чоловік разом із товаришем вийшли кататись на лижах та не повернулись. Мобільний зв’язок із заблукалими відсутній.
Загалом до пошуків залучено 16 рятувальників та 3 одиниці техніки від гірських пошуково-рятувальних с. Нижні Ворота Воловецького району, смт Міжігр’я Міжгірського району та м. Мукачево.
Зауважимо, що в Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях спостерігається загроза сходження лавин з високогір'я. Небезпека збережеться до 7 січня включно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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