Лучанка взяла участь у зйомках для відомого журналу. ФОТО
Сьогодні, 13:11
Відома модель з Луцька Ninel Chanel взяла участь у зйомках для журналу Pink.
Декілька світлин зі зйомки дівчина виклала на своїй сторінці у Facebook, - пише "Таблоїд Волині".
Тема зйомки соціальна: цирк без тварин. Номер журналу з лучанкою вийде у продаж у лютому.
«Цирки повинні бути без тварин! У цирках, вільних від тварин, є всі гострі відчуття, релакс і веселощі, які ви очікуєте насамперед, але жодної жорстокості до тварин. На відміну від депресивних слонів, тигрів та інших тварин, які змушені виступати через побиття і потрясіння, талановиті люди, які ходять по канату, акробати, жонглери, клоуни, повелителі вогню, музиканти, танцюристи покажуть шоу з любов'ю до виконання», - так дівчина підписала свій пост.
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Декілька світлин зі зйомки дівчина виклала на своїй сторінці у Facebook, - пише "Таблоїд Волині".
Тема зйомки соціальна: цирк без тварин. Номер журналу з лучанкою вийде у продаж у лютому.
«Цирки повинні бути без тварин! У цирках, вільних від тварин, є всі гострі відчуття, релакс і веселощі, які ви очікуєте насамперед, але жодної жорстокості до тварин. На відміну від депресивних слонів, тигрів та інших тварин, які змушені виступати через побиття і потрясіння, талановиті люди, які ходять по канату, акробати, жонглери, клоуни, повелителі вогню, музиканти, танцюристи покажуть шоу з любов'ю до виконання», - так дівчина підписала свій пост.
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