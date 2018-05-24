Лучанка взяла участь у зйомках для відомого журналу. ФОТО

Ninel Chanel взяла участь у зйомках для журналу Pink.



Декілька світлин зі зйомки дівчина виклала на своїй сторінці у Facebook, - пише "



Тема зйомки соціальна: цирк без тварин. Номер журналу з лучанкою вийде у продаж у лютому.



«Цирки повинні бути без тварин! У цирках, вільних від тварин, є всі гострі відчуття, релакс і веселощі, які ви очікуєте насамперед, але жодної жорстокості до тварин. На відміну від депресивних слонів, тигрів та інших тварин, які змушені виступати через побиття і потрясіння, талановиті люди, які ходять по канату, акробати, жонглери, клоуни, повелителі вогню, музиканти, танцюристи покажуть шоу з любов'ю до виконання», - так дівчина підписала свій пост.





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