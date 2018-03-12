У Карпатах знайшли тіло одного із заблуканих туристів

У горах на Закарпатті рятувальники виявили тіло одного із туристів, який в ніч перед Різдвом заблукав поблизу карпатської вершини Гемби.Про це інформує прес-служба ДСНС у Закарпатській області.Повідомляють, що тіло виявили приблизно о 11:50 ранку 7 січня.Об 11:50 однією з пошуково-рятувальних груп було знайдено тіло третього туриста. Наразі рятувальники транспортують загиблого до найближчого населеного пункту, – йдеться у повідомленні ДСНС.Нагадаємо, у Карпатах в ніч на Різдво. Зазначимо, що одна із груп попросила допомоги 6 січня о 17:00. Вони заблукали поблизу гори Гимби. Одному із туристів стало зле, і товаришам довелося залишити його та самостійно слідувати за напрямом, вказаним рятувальниками. Близько третьої години ранку професіонали ДСНС знайшли лижну маску та палиці заблукалого, однак його поруч не виявили.Наразі рятувальники проводять пошуки ще 2 зниклих осіб. Це 2 лижників, які пішли у гори у Святвечір, про зникнення чоловіків повідомила дружина одного із них. Мобільний зв'язок із заблукалими відсутній.