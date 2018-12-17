У селі під Луцьком створили ланцюг єднання: громада церкви УПЦ МП не прийшла. ФОТО





Про це повідомляє "Суспільне Волині" на своїй сторінці у Facebook.



Прихожани храму Святої Покрови Православної Церкви України взялися за руки і рушили у напрямку храму Різдва Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви Московського Патріархату.



Протоієрей Михайло Бучак розповів Суспільному, що цей ланцюг єднання громади села символізує єднання України.



Зауважимо, що громада парафії УПЦ МП на акцію не прийшла.



Нагадаємо, настоятель Свято-Різдво-Богородичної релігійної громади Української Православної Церкви села Княгининок протоієрей Петро Приступа назвав









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок Луцького району місцеві мешканці таки створили ланцюг єднання.Про це повідомляє "Суспільне Волині" на своїй сторінці у Facebook.Прихожани храму Святої Покрови Православної Церкви України взялися за руки і рушили у напрямку храму Різдва Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви Московського Патріархату.Протоієрей Михайло Бучак розповів Суспільному, що цей ланцюг єднання громади села символізує єднання України.Зауважимо, що громада парафії УПЦ МП на акцію не прийшла.Нагадаємо, настоятель Свято-Різдво-Богородичної релігійної громади Української Православної Церкви села Княгининок протоієрейназвав «черговою провокацією» ланцюг єднання та заявив, що ні він, ні його релігійна громада не братимуть у цьому участі.

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