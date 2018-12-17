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У селі під Луцьком створили ланцюг єднання: громада церкви УПЦ МП не прийшла. ФОТО

У селі під Луцьком створили ланцюг єднання: громада церкви УПЦ МП не прийшла. ФОТО
У селі Княгининок Луцького району місцеві мешканці таки створили ланцюг єднання.

Про це повідомляє "Суспільне Волині" на своїй сторінці у Facebook.

Прихожани храму Святої Покрови Православної Церкви України взялися за руки і рушили у напрямку храму Різдва Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви Московського Патріархату.

Протоієрей Михайло Бучак розповів Суспільному, що цей ланцюг єднання громади села символізує єднання України.

Зауважимо, що громада парафії УПЦ МП на акцію не прийшла.

Нагадаємо, настоятель Свято-Різдво-Богородичної релігійної громади Української Православної Церкви села Княгининок протоієрей Петро Приступа назвав «черговою провокацією» ланцюг єднання та заявив, що ні він, ні його релігійна громада не братимуть у цьому участі.

У селі під Луцьком створили ланцюг єднання: громада церкви УПЦ МП не прийшла. ФОТО
У селі під Луцьком створили ланцюг єднання: громада церкви УПЦ МП не прийшла. ФОТО
У селі під Луцьком створили ланцюг єднання: громада церкви УПЦ МП не прийшла. ФОТО
У селі під Луцьком створили ланцюг єднання: громада церкви УПЦ МП не прийшла. ФОТО
У селі під Луцьком створили ланцюг єднання: громада церкви УПЦ МП не прийшла. ФОТО
У селі під Луцьком створили ланцюг єднання: громада церкви УПЦ МП не прийшла. ФОТО
У селі під Луцьком створили ланцюг єднання: громада церкви УПЦ МП не прийшла. ФОТО



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Теги: ланцюг єднання, Княгининок, Михайло Бучак
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