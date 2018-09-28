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Біля Туреччини внаслідок катастрофи судна загинули 4 українців

Біля Туреччини внаслідок катастрофи судна загинули 4 українців
Внаслідок аварії вантажного судна біля берегів Туреччини загинули четверо українців.

Про це повідомив посол України у Туреччини Андрій Сибіга

"Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно. Із 13 членів екіпажу 11 були громадянами України. Береговою охороною було оперативно вжиті належні заходи. На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників", - написав він.

За словами Сибіги, постраждалих доправили до лікарень міста Самсун. Їх вже відвідав губенрнатор провінції, до них їде консул України.

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Теги: Андрій Сибіга, Туреччина, загибель
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