Біля Туреччини внаслідок катастрофи судна загинули 4 українців





Про це повідомив посол України у Туреччини Андрій Сибіга.



"Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно. Із 13 членів екіпажу 11 були громадянами України. Береговою охороною було оперативно вжиті належні заходи. На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників", - написав він.



За словами Сибіги, постраждалих доправили до лікарень міста Самсун. Їх вже відвідав губенрнатор провінції, до них їде консул України.

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