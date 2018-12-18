«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
Сьогодні, 16:12
Священик Іван Сидор, який народився і виріс у волинському місті Горохів, поділився враженнями та опублікував фото з рідздвяного богослужіння, яке очолив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
Допис священик оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
На святковій службі у храмі Софії Київської був присутній Президент України Петро Порошенко з дружиною та дітьми.
"Софія, Томос, спільна молитва, колядки... Все це якесь диво! З святом, Україно! Христос народжується!" - написав Іван Сидор та додав до свого допису чимало світлин.
Перед тим, Іван Сидор отримав неочікуваний подарунок з рук Вселенського патріарха Варфоломія у Стамбулі - священичий хрест з пам’ятним підписом.
Нагадаємо, що в суботу, 5 січня, у Стамбулі підписали томос для Православної церкви України та оприлюднили його текст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Допис священик оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
На святковій службі у храмі Софії Київської був присутній Президент України Петро Порошенко з дружиною та дітьми.
"Софія, Томос, спільна молитва, колядки... Все це якесь диво! З святом, Україно! Христос народжується!" - написав Іван Сидор та додав до свого допису чимало світлин.
Перед тим, Іван Сидор отримав неочікуваний подарунок з рук Вселенського патріарха Варфоломія у Стамбулі - священичий хрест з пам’ятним підписом.
Нагадаємо, що в суботу, 5 січня, у Стамбулі підписали томос для Православної церкви України та оприлюднили його текст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Всіх зі св'ятом незалежності нашоі Церкви ,з Різдвом Христовим ,щастя здоров'я ,миру .
Вибір редактора
Комплекс
«ForRest»
вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У «Промені» знову відбудеться турнір BayBlade*
Сьогодні, 16:43
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
Сьогодні, 16:12
Біля Туреччини внаслідок катастрофи судна загинули 4 українців
Сьогодні, 15:14