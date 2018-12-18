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«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській

«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
Священик Іван Сидор, який народився і виріс у волинському місті Горохів, поділився враженнями та опублікував фото з рідздвяного богослужіння, яке очолив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Допис священик оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

На святковій службі у храмі Софії Київської був присутній Президент України Петро Порошенко з дружиною та дітьми.

"Софія, Томос, спільна молитва, колядки... Все це якесь диво! З святом, Україно! Христос народжується!" - написав Іван Сидор та додав до свого допису чимало світлин.

Перед тим, Іван Сидор отримав неочікуваний подарунок з рук Вселенського патріарха Варфоломія у Стамбулі - священичий хрест з пам’ятним підписом.

Нагадаємо, що в суботу, 5 січня, у Стамбулі підписали томос для Православної церкви України та оприлюднили його текст.

«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській
«Все це якесь диво»: священик з Волині опублікував фото з богослужіння у Софії Київській

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Теги: Іван Сидор, Томос, церква, Волинь
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Коментарі 1
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Всіх зі св'ятом незалежності нашоі Церкви ,з Різдвом Христовим ,щастя здоров'я ,миру .
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