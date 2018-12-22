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У «Промені» знову відбудеться турнір BayBlade*

У «Промені» знову відбудеться турнір BayBlade*
Другий турнір BayBlade, від ДРУ «Смугастий носоріг» відбудеться 11 січня о 13:00.

Про це повідомляють організатори.

Хочеш стати переможцем? Тоді попередньо зареєструйся та придбай квиток у ДРК «Смугастий носоріг» та приходь позмагатися за перше місце у холі РЦ «Промінь» на 1-му поверсі.

Блейдери за перше місце отримають круті набори беїв від Hasbro, а за друге – такі ж професійні арени як на турнірі. Кожен учасник гарантовано отримає подарунки на веселі розваги і смачні призи.
А також кожен блейдер, який вибув, матиме можливість продовжити гру потрапивши у фінал завдяки наступній лотереї, яка дасть ще більшу надію кожному учаснику – стати чемпіоном!

Ціна квитка – 100 гривень.

Для реєстрації телефонуйте: +380 (66) 755 07 57

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Теги: BayBlade, Луцьк, Промінь
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