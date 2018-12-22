У «Промені» знову відбудеться турнір BayBlade*
Сьогодні, 16:43
Другий турнір BayBlade, від ДРУ «Смугастий носоріг» відбудеться 11 січня о 13:00.
Про це повідомляють організатори.
Хочеш стати переможцем? Тоді попередньо зареєструйся та придбай квиток у ДРК «Смугастий носоріг» та приходь позмагатися за перше місце у холі РЦ «Промінь» на 1-му поверсі.
Блейдери за перше місце отримають круті набори беїв від Hasbro, а за друге – такі ж професійні арени як на турнірі. Кожен учасник гарантовано отримає подарунки на веселі розваги і смачні призи.
А також кожен блейдер, який вибув, матиме можливість продовжити гру потрапивши у фінал завдяки наступній лотереї, яка дасть ще більшу надію кожному учаснику – стати чемпіоном!
Ціна квитка – 100 гривень.
Для реєстрації телефонуйте: +380 (66) 755 07 57
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Про це повідомляють організатори.
Хочеш стати переможцем? Тоді попередньо зареєструйся та придбай квиток у ДРК «Смугастий носоріг» та приходь позмагатися за перше місце у холі РЦ «Промінь» на 1-му поверсі.
Блейдери за перше місце отримають круті набори беїв від Hasbro, а за друге – такі ж професійні арени як на турнірі. Кожен учасник гарантовано отримає подарунки на веселі розваги і смачні призи.
А також кожен блейдер, який вибув, матиме можливість продовжити гру потрапивши у фінал завдяки наступній лотереї, яка дасть ще більшу надію кожному учаснику – стати чемпіоном!
Ціна квитка – 100 гривень.
Для реєстрації телефонуйте: +380 (66) 755 07 57
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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