У «Промені» знову відбудеться турнір BayBlade*

Другий турнір BayBlade, від ДРУ «Смугастий носоріг» відбудеться 11 січня о 13:00.Про це повідомляють організатори.Хочеш стати переможцем? Тоді попередньо зареєструйся та придбай квиток у ДРК «Смугастий носоріг» та приходь позмагатися за перше місце у холі РЦ «Промінь» на 1-му поверсі.Блейдери за перше місце отримають круті набори беїв від Hasbro, а за друге – такі ж професійні арени як на турнірі. Кожен учасник гарантовано отримає подарунки на веселі розваги і смачні призи.А також кожен блейдер, який вибув, матиме можливість продовжити гру потрапивши у фінал завдяки наступній лотереї, яка дасть ще більшу надію кожному учаснику – стати чемпіоном!Ціна квитка – 100 гривень.Для реєстрації телефонуйте: +380 (66) 755 07 57