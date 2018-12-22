В Україну іде циклон з хуртовинами та мокрим снігом





Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі, - пише



ВІВТОРОК, 8 СІЧНЯ



Хмарно з проясненнями. У південній частині та східних областях сніг, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу. На решті території без опадів, лише увечері на Волині, Львівщині та Закарпатті невеликий сніг, подекуди пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу. На дорогах подекуди ожеледиця.



Київ. Без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південний, помірний; температура вночі 11-13°, удень 7-9° морозу.



СЕРЕДА, 9 СІЧНЯ



Без істотних опадів, лише на крайньому заході та сході країни пройде невеликий сніг. Температура вночі 7-12°, у Карпатах, північних та центральних областях подекуди 13-18° морозу, вдень 4-9° морозу, на півдні і заході країни 0-5° морозу



Київ. Без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, температура вночі 11-12°, удень 7-9° морозу.



ЧЕТВЕР, 10 СІЧНЯ



Уночі у південних та центральних областях, вдень в Україні часом сніг, хуртовини; у південній частині мокрий сніг з переходом у дощ, подекуди значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 7-12°, у південних областях 1-6° морозу; вдень у більшості областей 0-5° морозу, на півдні 1-6° тепла.



Київ. Уночі без істотних опадів, вдень сніг. Вітер східний, температура вночі 10-12°, удень 1-3° морозу.



П’ЯТНИЦЯ-СУБОТА, 11-12 СІЧНЯ



Удень на півдні країни сніг, у суботу у більшості областей - з дощем. Температура 11 січня вночі 4-10°, вдень 1-7° морозу, у південних областях, 12 січня у всій Україні вночі 1-7° морозу, вдень близько 0°.



Київ. У п’ятницю та суботу йтиме сніг, 12 січня - вдень із дощем. 11 січня вітер північно-західний, температура вдень 3-5° морозу, вночі 6-8° морозу, 12 січня - вітер західний, температура 1° морозу - 1° тепла, вночі 3-5° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середині тижня до України знову прийде циклон із хуртовинами та мокрим снігом з дощем.Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі, - пише ТСН Хмарно з проясненнями. У південній частині та східних областях сніг, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу. На решті території без опадів, лише увечері на Волині, Львівщині та Закарпатті невеликий сніг, подекуди пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу. На дорогах подекуди ожеледиця.Київ. Без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південний, помірний; температура вночі 11-13°, удень 7-9° морозу.Без істотних опадів, лише на крайньому заході та сході країни пройде невеликий сніг. Температура вночі 7-12°, у Карпатах, північних та центральних областях подекуди 13-18° морозу, вдень 4-9° морозу, на півдні і заході країни 0-5° морозуКиїв. Без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, температура вночі 11-12°, удень 7-9° морозу.Уночі у південних та центральних областях, вдень в Україні часом сніг, хуртовини; у південній частині мокрий сніг з переходом у дощ, подекуди значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 7-12°, у південних областях 1-6° морозу; вдень у більшості областей 0-5° морозу, на півдні 1-6° тепла.Київ. Уночі без істотних опадів, вдень сніг. Вітер східний, температура вночі 10-12°, удень 1-3° морозу.Удень на півдні країни сніг, у суботу у більшості областей - з дощем. Температура 11 січня вночі 4-10°, вдень 1-7° морозу, у південних областях, 12 січня у всій Україні вночі 1-7° морозу, вдень близько 0°.Київ. У п’ятницю та суботу йтиме сніг, 12 січня - вдень із дощем. 11 січня вітер північно-західний, температура вдень 3-5° морозу, вночі 6-8° морозу, 12 січня - вітер західний, температура 1° морозу - 1° тепла, вночі 3-5° морозу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію