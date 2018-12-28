Як волинським військовим «підсолодили» Різдво. ФОТО
Сьогодні, 18:08
Урочистим та солодким став перший день Рiздва для вiйськовослужбовцiв нашої 14 окремої механiзованої бригади оперативного командування "Захiд", яка дислокується у Володимирі-Волинському.
Про це повідомляє прес-служба 14 бригади.
Розпочався вiн iз урочистого рiздвяного богослужiння в бригаднiй капличцi. Капелан бригади, отець Михайло, пiд час лiтругiї молитовно просив добра та миру для України, Господнього захисту для кожного бiйця бригади, перемоги для українського війська. Вiтаючи з Рiздвом, поблагословив кожного iз присутнiх на щаcливу та звитяжну службу.
Також вiйськовослужбовцям строкової служби бригади вручили рiздвянi подарунки і смаколики - аби святковий день був пам'ятним та солодким.
"Зичимо, аби кожен день кожного з вас був сповнений тiльки приємними і радісними моментами, дорогі побратими! Разом до Перемоги! Христос народився!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє прес-служба 14 бригади.
Розпочався вiн iз урочистого рiздвяного богослужiння в бригаднiй капличцi. Капелан бригади, отець Михайло, пiд час лiтругiї молитовно просив добра та миру для України, Господнього захисту для кожного бiйця бригади, перемоги для українського війська. Вiтаючи з Рiздвом, поблагословив кожного iз присутнiх на щаcливу та звитяжну службу.
Також вiйськовослужбовцям строкової служби бригади вручили рiздвянi подарунки і смаколики - аби святковий день був пам'ятним та солодким.
"Зичимо, аби кожен день кожного з вас був сповнений тiльки приємними і радісними моментами, дорогі побратими! Разом до Перемоги! Христос народився!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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