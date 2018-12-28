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Як волинським військовим «підсолодили» Різдво. ФОТО

Як волинським військовим «підсолодили» Різдво. ФОТО
Урочистим та солодким став перший день Рiздва для вiйськовослужбовцiв нашої 14 окремої механiзованої бригади оперативного командування "Захiд", яка дислокується у Володимирі-Волинському.

Про це повідомляє прес-служба 14 бригади.

Розпочався вiн iз урочистого рiздвяного богослужiння в бригаднiй капличцi. Капелан бригади, отець Михайло, пiд час лiтругiї молитовно просив добра та миру для України, Господнього захисту для кожного бiйця бригади, перемоги для українського війська. Вiтаючи з Рiздвом, поблагословив кожного iз присутнiх на щаcливу та звитяжну службу.

Також вiйськовослужбовцям строкової служби бригади вручили рiздвянi подарунки і смаколики - аби святковий день був пам'ятним та солодким.

"Зичимо, аби кожен день кожного з вас був сповнений тiльки приємними і радісними моментами, дорогі побратими! Разом до Перемоги! Христос народився!" - йдеться у повідомленні.

Як волинським військовим «підсолодили» Різдво. ФОТО
Як волинським військовим «підсолодили» Різдво. ФОТО
Як волинським військовим «підсолодили» Різдво. ФОТО
Як волинським військовим «підсолодили» Різдво. ФОТО
Як волинським військовим «підсолодили» Різдво. ФОТО
Як волинським військовим «підсолодили» Різдво. ФОТО
Як волинським військовим «підсолодили» Різдво. ФОТО
Як волинським військовим «підсолодили» Різдво. ФОТО

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Теги: 14 ОМБР, військові, Волинь, Різдво
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