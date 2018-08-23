Моторошне Різдво: на Одещині в будинку знайшли 4 трупи
Сьогодні, 18:35
В Одеській області в приватному будинку одного з населених пунктів Ізмаїльського району знайшли тіла чотирьох людей.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції.
"Тіла господаря, двох чоловіків та жінки з ознаками насильницької смерті були виявлені сьогодні в приватному будинку в одному з сіл району", - йдеться у повідомленні.
Зазначають також, що весь особовий склад Ізмаїльського ВП підняли за тривогою.
Наразі на місці події працюють поліцейські, експерти, кінологи та співробітники прокуратури. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 115 КК України (вбивство двох або більше осіб), правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.
Зауважимо, що станом на 18:30 7 січня очільник поліції Одещини Дмитро Головін у Facebook повідомив, що підозрюваного у вбивстві 4 людей затримали.
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Про це повідомили у відділі комунікації поліції.
"Тіла господаря, двох чоловіків та жінки з ознаками насильницької смерті були виявлені сьогодні в приватному будинку в одному з сіл району", - йдеться у повідомленні.
Зазначають також, що весь особовий склад Ізмаїльського ВП підняли за тривогою.
Наразі на місці події працюють поліцейські, експерти, кінологи та співробітники прокуратури. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 115 КК України (вбивство двох або більше осіб), правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.
Зауважимо, що станом на 18:30 7 січня очільник поліції Одещини Дмитро Головін у Facebook повідомив, що підозрюваного у вбивстві 4 людей затримали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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