Савченко святкував Різдво разом з волинянами. ФОТО

Голова обласної державної адміністраціївідвідав урочисті hіздвяні богослужіння у кафедральних культових спорудах області.Про це повідомляють на офіційній сторінці очільника області у Facebook.Так, Савченко відвідав Різдво-Богородичий кафедральний храм Луцького екзархату Української греко-католицької церкви, Молитовний будинок християн віри євангельської-п’ятидесятників, Молитовний будинок євангельських християн-баптистів та Свято-Троїцький кафедральний собор Волинської єпархії Української православної церкви Київського Патріархату.Зокрема, під час Різдвяної літургії у Свято-Троїцькому соборі йшлося про те, що об’єднана Православна церква України стала п’ятнадцятою зіркою у сузір’ї православних церков світу.Владика, серед іншого, зачитав Різдвяне послання митрополита Київського та всієї України Епіфанія, який зазначив, що двері єдиної помісної Православної Церкви України відчинені для всіх, хто бажає разом у ній служити Богові та народові."Дорогі брати й сестри! У ці святкові дні вітаю усіх вас з Різдвом Христовим та Новим роком! Нехай всемилостивий Бог простить усіх наші гріхи, утвердить єдину помісну автокефальну Православну церкву, дарує нашій державі перемогу та справедливий мир, благословить Україну та весь український народ у 2019 році", - йшлося у посланні від Епіфанія.Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, своєю чергою, вручив вітальні адреси настоятелям усіх культових споруд, куди завітав, та зауважив, що сьогодні Україна як ніколи потребує тісної, дружньої праці між усіма мирянами та руху вперед."Кожен з нас по-своєму сприймає радісну подію, яка відбулася вчора – вручення Томосу українській церкві. Суть в тому, що всі ми повинні думати, молитися, переживати українською, бо ми українці. Не можемо ми терпіти, коли священники в Україні благословляють військо та зброю, якою вбивають наших земляків. Я дуже радий тому, що вже не вперше мені Бог дозволив бути з усіма вами. Ми йдемо плече в плече, думка в думку. І сподіваюся, що і надалі разом будемо зміцнювати Княжу Волинь, державу та душу", - звернувся Олександр Савченко до християн віри євангельської-п’ятидесятників.