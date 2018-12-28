Порошенко та Епіфаній їдуть в Рівне

Петро Порошенко та митрополит Київський і всієї України Епіфаній.



Про це повідомляє прес-служба Рівненської єпархії УПЦ КП.



За інформацією єпархії, 10 січня у Свято-Покровському кафедральному соборі міста Рівне відбудеться подячний молебень з нагоди отримання Томосу про автокефалію та утворення Православної Церкви України.



Богослужіння, участь в якому візьме Президент України Петро Порошенко, очолить митрополит Київський і всієї України Епіфаній.



З благословення архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона в цей день для поклоніння будуть виставленні кіоти з частками мощей святого великомученика Пантелеймона, великомучениці Варвари та Києво-Печерських святих.



Початок молебню об 11.00 годині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 10 січня, в Рівне приїдуть Президент Українита митрополит Київський і всієї УкраїниПро це повідомляє прес-служба Рівненської єпархії УПЦ КП.За інформацією єпархії, 10 січня у Свято-Покровському кафедральному соборі міста Рівне відбудеться подячний молебень з нагоди отримання Томосу про автокефалію та утворення Православної Церкви України.Богослужіння, участь в якому візьме Президент України Петро Порошенко, очолить митрополит Київський і всієї України Епіфаній.З благословення архієпископа Рівненського і Острозькогов цей день для поклоніння будуть виставленні кіоти з частками мощей святого великомученика Пантелеймона, великомучениці Варвари та Києво-Печерських святих.Початок молебню об 11.00 годині.

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