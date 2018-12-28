Порошенко та Епіфаній їдуть в Рівне
Сьогодні, 20:00
У четвер, 10 січня, в Рівне приїдуть Президент України Петро Порошенко та митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
Про це повідомляє прес-служба Рівненської єпархії УПЦ КП.
За інформацією єпархії, 10 січня у Свято-Покровському кафедральному соборі міста Рівне відбудеться подячний молебень з нагоди отримання Томосу про автокефалію та утворення Православної Церкви України.
Богослужіння, участь в якому візьме Президент України Петро Порошенко, очолить митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
З благословення архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона в цей день для поклоніння будуть виставленні кіоти з частками мощей святого великомученика Пантелеймона, великомучениці Варвари та Києво-Печерських святих.
Початок молебню об 11.00 годині.
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Про це повідомляє прес-служба Рівненської єпархії УПЦ КП.
За інформацією єпархії, 10 січня у Свято-Покровському кафедральному соборі міста Рівне відбудеться подячний молебень з нагоди отримання Томосу про автокефалію та утворення Православної Церкви України.
Богослужіння, участь в якому візьме Президент України Петро Порошенко, очолить митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
З благословення архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона в цей день для поклоніння будуть виставленні кіоти з частками мощей святого великомученика Пантелеймона, великомучениці Варвари та Києво-Печерських святих.
Початок молебню об 11.00 годині.
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Коментарі 3
"Томос-тур" починається...
а його томас не настоящий!
Все супер ,Украіна розірвала ,ще один ланцюг з кацапією .
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