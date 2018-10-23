Велич засніженого Світязю. ФОТО





Сніг, що випав напередодня свята, тепер виблискує сріблом на сонячних променях, - пише



Особлива краса в таку пору – на Шацьких озерах. Красень-Світязь уже вкривається льодом, проте він ще надто тонкий, аби почуватися на ньому безпечно.



Тут відчуваєш тишу і спокій, умиротворення і конраст зі Світязем літнім...



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перший день Різдва порадував сонячною і безвітряною погодою.Сніг, що випав напередодня свята, тепер виблискує сріблом на сонячних променях, - пише Район.Шацьк Особлива краса в таку пору – на Шацьких озерах. Красень-Світязь уже вкривається льодом, проте він ще надто тонкий, аби почуватися на ньому безпечно.Тут відчуваєш тишу і спокій, умиротворення і конраст зі Світязем літнім...

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію