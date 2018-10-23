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Велич засніженого Світязю. ФОТО

Велич засніженого Світязю. ФОТО
Перший день Різдва порадував сонячною і безвітряною погодою.

Сніг, що випав напередодня свята, тепер виблискує сріблом на сонячних променях, - пише Район.Шацьк.

Особлива краса в таку пору – на Шацьких озерах. Красень-Світязь уже вкривається льодом, проте він ще надто тонкий, аби почуватися на ньому безпечно.

Тут відчуваєш тишу і спокій, умиротворення і конраст зі Світязем літнім...

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Теги: Світязь, озеро, сніг
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