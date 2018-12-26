На Волині атовцю не продали пільговий квиток на автобус, - соцмережі
Сьогодні, 00:44
Одна з касирок наа автостанції у Ковелі не продала учаснику АТО пільговий квиток.
Про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написав Виталий Маковецкий.
"Ребятам з АТО всіх зі святом, хто їде по маршруту Ковель Луцьк, в касі білетів для нас ноль, хочя маршруток куча і всі пусті по 3-4 чоловіка , і ця С***НА мені каже білет можу дати тільки на 8 січня, хочя маршруток через кожні пів години. За 5 хвилин дав водію, не важно скільки, і і поїхав. От такі справи, а завтра на роботу", - йдеться в дописі.
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Про це у facebook-спільноті "Теревені про Луцьк" написав Виталий Маковецкий.
"Ребятам з АТО всіх зі святом, хто їде по маршруту Ковель Луцьк, в касі білетів для нас ноль, хочя маршруток куча і всі пусті по 3-4 чоловіка , і ця С***НА мені каже білет можу дати тільки на 8 січня, хочя маршруток через кожні пів години. За 5 хвилин дав водію, не важно скільки, і і поїхав. От такі справи, а завтра на роботу", - йдеться в дописі.
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Коментарі 1
Пільговий квиток продають тільки в день відправлення автобуса.на інший день його купити не можна.
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