Волинські підприємці проти підвищення цін за торгові місця на ринках





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Торік площі здорожчали з 48 до 70 гривень за квадратний метр. Люди забили на сполох, об'єдналися в громадську організацію і подали колективну скаргу до Антимонопольного комітету України.



"Антимонопольний комітет визнав порушенням необгрунтоване підняття орендної плати. Був наданий ряд рекомендацій, які ринок мав би прислухатися і знизити ціну до економічного обгрунтування, але до рекомендацій Антимонопольного не прислухалися", - зауважила Людмила Васковець, заступниця голови ГО "Підприємців та працівників приватного сектора Ковеля".



Облспоживспілка, яка є власником ринків, ціну оренди не знизила. Більше того, з цього року вирішила підняти платню ще на десятку - до 80 гривень за квадрат. Підприємці наполягали, аби ціну знизили хоча б до 75 гривень. Облспоживспілка на це пішла, проте зобов'язує укладати договори, де диктує свої умови.



"В цьому договорі передбачено те, що за певних оставин, за певних умов, якщо підприємець не сплачує 3-4 місяці орендну плату, майно підприємця, тобто контейнер, може перейти у власність ринку", - каже Людмила Васковець.



Ще у новому договорі передбачено, що підприємці повинні погоджуватися з будь-яким підняттям вартості оренди у майбутньому. А ще, кажуть базарники, - облспоживспілка нав'язує підприємцям ще й нову охоронну фірму.



"На мою думку, це - порушення антимонопольного законодавства. Порушується конкуренція між двома фірмами, які здійснюють охорону. Мені якось не зрозуміло, чому підприємців зобов'язують розривати з нами договори", - переконаний Віктор Пархомчук, заступник директора фірми, що раніше охороняла ковельські ринки.



Підприємці написали чергову скаргу в Антимонопольний. Під нею підписалося 133 особи.



"Впродовж 9 місяців ми витягували з них інформацію. Тобто, досить важко. Вони все то просили відстрочити, то надавали неповну інформацію, то надавали недостовірну інформацію. Ми вимушені були розпочати справу, надіслати їм розпорядження про початок розгляду справи. Наразі розслідування триває і ця справа так само закінчиться результативно штрафними санкціями", - прокоментував Сергій Луговий, в.о. голови обласного відділення АМКУ.



Керівництво ковельських ринків ситуацію коментувати відмовляється.



У Луцьку ж раніше створили КП "Луцькі ринки". Тепер воно курує діяльність двох базарів, якими раніше опікувалася облспоживспілка. Комунальне підприємство підняло для підприємців орендну плату за місця з 90 до 110 гривень за квадратний метр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємці, які працюють на ковельських ринках, вчергове виступили проти підняття цін за торгові місця.Про це повідомляє Волинь24 Торік площі здорожчали з 48 до 70 гривень за квадратний метр. Люди забили на сполох, об'єдналися в громадську організацію і подали колективну скаргу до Антимонопольного комітету України."Антимонопольний комітет визнав порушенням необгрунтоване підняття орендної плати. Був наданий ряд рекомендацій, які ринок мав би прислухатися і знизити ціну до економічного обгрунтування, але до рекомендацій Антимонопольного не прислухалися", - зауважила, заступниця голови ГО "Підприємців та працівників приватного сектора Ковеля".Облспоживспілка, яка є власником ринків, ціну оренди не знизила. Більше того, з цього року вирішила підняти платню ще на десятку - до 80 гривень за квадрат. Підприємці наполягали, аби ціну знизили хоча б до 75 гривень. Облспоживспілка на це пішла, проте зобов'язує укладати договори, де диктує свої умови."В цьому договорі передбачено те, що за певних оставин, за певних умов, якщо підприємець не сплачує 3-4 місяці орендну плату, майно підприємця, тобто контейнер, може перейти у власність ринку", - каже Людмила Васковець.Ще у новому договорі передбачено, що підприємці повинні погоджуватися з будь-яким підняттям вартості оренди у майбутньому. А ще, кажуть базарники, - облспоживспілка нав'язує підприємцям ще й нову охоронну фірму."На мою думку, це - порушення антимонопольного законодавства. Порушується конкуренція між двома фірмами, які здійснюють охорону. Мені якось не зрозуміло, чому підприємців зобов'язують розривати з нами договори", - переконаний, заступник директора фірми, що раніше охороняла ковельські ринки.Підприємці написали чергову скаргу в Антимонопольний. Під нею підписалося 133 особи."Впродовж 9 місяців ми витягували з них інформацію. Тобто, досить важко. Вони все то просили відстрочити, то надавали неповну інформацію, то надавали недостовірну інформацію. Ми вимушені були розпочати справу, надіслати їм розпорядження про початок розгляду справи. Наразі розслідування триває і ця справа так само закінчиться результативно штрафними санкціями", - прокоментував, в.о. голови обласного відділення АМКУ.Керівництво ковельських ринків ситуацію коментувати відмовляється.У Луцьку ж раніше. Тепер воно курує діяльність двох базарів, якими раніше опікувалася облспоживспілка. Комунальне підприємство підняло для підприємців орендну плату за місця з 90 до 110 гривень за квадратний метр.

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