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Стало відомо, де в Україні може з'явитись перша платна дорога

Стало відомо, де в Україні може з'явитись перша платна дорога
Перша платна дорога в Україні може з’єднати Львів і західний кордон.

Проте наразі питання щодо будівництва платних доріг в Україні вивчають, – розповів в ефірі телеканалу ZIK міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Очільник відомства, відповідаючи на запитання глядачів щодо будівництва платних доріг в Україні, і чи погодяться українці ними їздити, зауважив, що в Європейському Союзі платні автошляхи становлять від 5 до 10 відсотків від усіх трас.

“Ми зараз все ще вивчаємо це питання спільно з фахівцями Світового Банку. Не виключаємо, що ми спробуємо збудувати першу концесійну дорогу, яка пов’яже Львів і Краківець, себто Львів і західний кордон України з Європейським Союзом, із Польщею”, – зазначив Володимир Омелян.

З його слів, наразі для будівництва платних доріг в Україні існують дві перешкоди.

“Перша – чи буде достатній трафік, себто кількість автомобілів, яка проїжджає щодоби і плата від яких повертається на будівництво дороги. Друге питання – це вартість такого концесійного будівництва. Якщо ми будемо впевнені в тому, що це доцільний проект і він окуповується – так, ми можемо на нього піти”, – запевнив міністр.

Що ж до того, чи захочуть українці платити за користування платними дорогами, гість програми зауважив, що серед вимог до будівництва платного шляху є альтернативна траса, яка буде безкоштовною.

“Кожен буде обирати сам для себе – чи він хоче їхати трохи гіршою дорогою, довше, через населені пункти, а чи він хоче їхати автобаном – швидше, але за це треба заплатити”, – додав Володимир Омелян.

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Теги: платна дорога, Львів
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