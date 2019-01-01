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Дослідження виявили головну причину смертей у світі в 2018 році

Дослідження виявили головну причину смертей у світі в 2018 році
Близько 42 мільйонів дітей убиті абортами за 2018 рік – б’є на сполох портал worldometers.info, який займається узагальненням статистичних досліджень.

Про це повідомляє Інформатор.

Згідно з їхніми висновками, аборт минулого року був головною причиною смерті в усьому світі. Як видно з даних, зокрема, Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2018 році 41,9 мільйона дітей загинули в результаті абортів.

Від раку минулого року померло 8,2 мільйона людей, внаслідок ускладнень після куріння – 5 мільйонів і 1,7 мільйона людей загинули від СНІДу, пише Кредо. За статистикою, цілих 23% вагітностей закінчилися в 2018 році абортом, а на кожні 33 народжені дитини 10 загинули в пренатальному періоді.

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Теги: аборт, смерть, дослідження
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