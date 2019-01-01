Дослідження виявили головну причину смертей у світі в 2018 році





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Згідно з їхніми висновками, аборт минулого року був головною причиною смерті в усьому світі. Як видно з даних, зокрема, Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2018 році 41,9 мільйона дітей загинули в результаті абортів.



Від раку минулого року померло 8,2 мільйона людей, внаслідок ускладнень після куріння – 5 мільйонів і 1,7 мільйона людей загинули від СНІДу, пише Кредо. За статистикою, цілих 23% вагітностей закінчилися в 2018 році абортом, а на кожні 33 народжені дитини 10 загинули в пренатальному періоді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 42 мільйонів дітей убиті абортами за 2018 рік – б’є на сполох портал worldometers.info, який займається узагальненням статистичних досліджень.Про це повідомляє Інформатор.Згідно з їхніми висновками, аборт минулого року був головною причиною смерті в усьому світі. Як видно з даних, зокрема, Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2018 році 41,9 мільйона дітей загинули в результаті абортів.Від раку минулого року померло 8,2 мільйона людей, внаслідок ускладнень після куріння – 5 мільйонів і 1,7 мільйона людей загинули від СНІДу, пише Кредо. За статистикою, цілих 23% вагітностей закінчилися в 2018 році абортом, а на кожні 33 народжені дитини 10 загинули в пренатальному періоді.

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