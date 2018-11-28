На Волині 136 осіб загинуло через злочини
Сьогодні, 07:41
Протягом cічня-листопада у Волинській області обліковано 9,1 тис. кримінальних правопорушень, з яких 36,6% – тяжкі та особливо тяжкі.
Про це повідомиляє West news, посилаючись на ГУ статистики у Волинській області.
У загальній кількості злочинів 59,0% становили злочини проти власності, 8,2% – проти життя та здоров’я особи, 6,5% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 6,4% – у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 4,9% – проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,7% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,2% – проти громадської безпеки, 2,0% – проти правосуддя, 1,6% – проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина, 1,2% – у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, 1,1% – у сфері господарської діяльності, по 1,0% – проти громадського порядку та моральності і проти довкілля.
Кількість випадків крадіжок становила 4175, шахрайств – 701, грабежів – 217, хабарництва – 116, розбоїв – 46.
Серед виявленої 2241 особи, яка вчинила злочин, 29,4% раніше вже ставали на злочинний шлях.
Від скоєних злочинів потерпіло 7026 осіб, з них 69,6% – від крадіжок та шахрайств. Внаслідок злочинних діянь загинуло 136 осіб.
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Про це повідомиляє West news, посилаючись на ГУ статистики у Волинській області.
У загальній кількості злочинів 59,0% становили злочини проти власності, 8,2% – проти життя та здоров’я особи, 6,5% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 6,4% – у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 4,9% – проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,7% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,2% – проти громадської безпеки, 2,0% – проти правосуддя, 1,6% – проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина, 1,2% – у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, 1,1% – у сфері господарської діяльності, по 1,0% – проти громадського порядку та моральності і проти довкілля.
Кількість випадків крадіжок становила 4175, шахрайств – 701, грабежів – 217, хабарництва – 116, розбоїв – 46.
Серед виявленої 2241 особи, яка вчинила злочин, 29,4% раніше вже ставали на злочинний шлях.
Від скоєних злочинів потерпіло 7026 осіб, з них 69,6% – від крадіжок та шахрайств. Внаслідок злочинних діянь загинуло 136 осіб.
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