Курс валют у Луцьку на 8 січня





Євро при купівлі становить - 31.203, при продажу - 32.134.



Курс російського рубля: купівля - 0.359, продаж - 0.420.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.925, продаж - 7.450.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.553, а продаж - 28.060.Євро при купівлі становить - 31.203, при продажу - 32.134.Курс російського рубля: купівля - 0.359, продаж - 0.420.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.925, продаж - 7.450.

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