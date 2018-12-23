Курс валют у Луцьку на 8 січня
Сьогодні, 09:14
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.553, а продаж - 28.060.
Євро при купівлі становить - 31.203, при продажу - 32.134.
Курс російського рубля: купівля - 0.359, продаж - 0.420.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.925, продаж - 7.450.
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Євро при купівлі становить - 31.203, при продажу - 32.134.
Курс російського рубля: купівля - 0.359, продаж - 0.420.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.925, продаж - 7.450.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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