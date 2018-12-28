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Волонтери готують подарунок для пасинка загиблого волинського Героя

Волонтери готують подарунок для пасинка загиблого волинського Героя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Вже за кілька днів Віталій Глушко відсвяткує 17-ліття. Його вітчим, що був йому за батька – Олексій Шепелюк, героїчно загинув в бою за Іловайськ в районі Кутейникове. Він став для Віталика гідним прикладом у житті, і ще змалку навчив бути справжнім чоловіком, допомагаючи іншим.

Не дивно, що цьому дуже привітному і позитивному підлітку довелося рано подорослішати, бо після загибелі Олексія – залишився єдиним чоловіком у багатодітній сім'ї. Мама Марина виховує ще й трьох молодших сестричок: Маргариту, Домініку, Женев’єву.

Проте хлопчина стійко переносить усі життєві випробування та ще й знаходить час, щоб прислуговувати у храмі, підпрацьовувати та відвідувати секцію і змагання з баскетболу. І хоч у цьому році на тренування він витрачає значно менше часу ніж раніше, але через дуже вагомі причини – він ретельно готується до здачі ЗНО та вступу в університет, мріючи пов’язати свою майбутню професію з кібербезпекою.

Для Віталика авторитетом є люди, які власним розумом, наполегливістю та працею змогли досягнути своїх цілей та здійснити найзаповітніші мрії. Для нього такими особами передусім є мама Марина і залишиться на все життя вітчим Олексій. Саме з них він завжди бере приклад в усьому: у спілкуванні, відношенні та допомозі людям, опікою над тваринками, до навчання та праці, навколишнього середовища та жаги до життя.

Матеріальний стан сім’ї – задовільний. Так як весь тягар за доглядом 4-х дітей поклався на плечі Марини – тому не дивно, що в них теж бувають і деякі побутові проблеми та потреби, які сім’я не розповідає на загал, але завжди шукає способи подолати складнощі гуртом. Проте вона не тільки з усім справляється і постійно бачить у всьому позитив – але ще й знаходить час допомагати іншим: є громадською активісткою, відданою парафіянкою у місцевому Свято-Михайлівському храмі ПЦУ та активно займається ще й волонтерством: під її опікою згуртувались місцеві матері полеглих і зниклих безвісти наших героїв, а також всіляко допомагає нам в рамках благодійного проекту «Діти Небесного Легіону» – за що весь колектив волонтерського руху «Меценати для солдата» безмежно вдячний.

Інформація про вітчима підлітка є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/28/shepeluk.htm

Інформація для благодійників: Глушко Віталій – 17 років (10.01.2002). м. Нововолинськ. Ріст: 177; розмір взуття: 43;
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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