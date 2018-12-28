Волонтери готують подарунок для пасинка загиблого волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Вже за кілька дніввідсвяткує 17-ліття. Його вітчим, що був йому за батька –, героїчно загинув в бою за Іловайськ в районі Кутейникове. Він став для Віталика гідним прикладом у житті, і ще змалку навчив бути справжнім чоловіком, допомагаючи іншим.Не дивно, що цьому дуже привітному і позитивному підлітку довелося рано подорослішати, бо після загибелі Олексія – залишився єдиним чоловіком у багатодітній сім'ї. Мама Марина виховує ще й трьох молодших сестричок: Маргариту, Домініку, Женев’єву.Проте хлопчина стійко переносить усі життєві випробування та ще й знаходить час, щоб прислуговувати у храмі, підпрацьовувати та відвідувати секцію і змагання з баскетболу. І хоч у цьому році на тренування він витрачає значно менше часу ніж раніше, але через дуже вагомі причини – він ретельно готується до здачі ЗНО та вступу в університет, мріючи пов’язати свою майбутню професію з кібербезпекою.Для Віталика авторитетом є люди, які власним розумом, наполегливістю та працею змогли досягнути своїх цілей та здійснити найзаповітніші мрії. Для нього такими особами передусім є мама Марина і залишиться на все життя вітчим Олексій. Саме з них він завжди бере приклад в усьому: у спілкуванні, відношенні та допомозі людям, опікою над тваринками, до навчання та праці, навколишнього середовища та жаги до життя.Матеріальний стан сім’ї – задовільний. Так як весь тягар за доглядом 4-х дітей поклався на плечі Марини – тому не дивно, що в них теж бувають і деякі побутові проблеми та потреби, які сім’я не розповідає на загал, але завжди шукає способи подолати складнощі гуртом. Проте вона не тільки з усім справляється і постійно бачить у всьому позитив – але ще й знаходить час допомагати іншим: є громадською активісткою, відданою парафіянкою у місцевому Свято-Михайлівському храмі ПЦУ та активно займається ще й волонтерством: під її опікою згуртувались місцеві матері полеглих і зниклих безвісти наших героїв, а також всіляко допомагає нам в рамках благодійного проекту «Діти Небесного Легіону» – за що весь колектив волонтерського руху «Меценати для солдата» безмежно вдячний.Інформація про вітчима підлітка є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/28/shepeluk.htmГлушко Віталій – 17 років (10.01.2002). м. Нововолинськ. Ріст: 177; розмір взуття: 43;Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.