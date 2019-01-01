Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*





Відвідувачі ТЦ «Ювант» (яких було понад 2000 тисячі) були приємно вражені – майже 70 учасників виграли цінні подарунки у вигляді сертифікатів на суму 3000, 2000, 1000 гривень.



Святковому настрою сприяли також «фреш» корзини з усілякими смаколиками до новорічного столу.



Без уваги не залишились і найменші відвідувачі торгового центру.



Діток розважали Дід Мороз і Снігуронька, які щедро задаровували відвідувачів цукерками та створювали неймовірну атмосферу свята.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 грудня у ТЦ «ЮВАНТ» відбулася довгоочікувана подія – розіграш цінних призів серед учасників акції «Новорічний шопінг з ТЦ «Ювант».Відвідувачі ТЦ «Ювант» (яких було понад 2000 тисячі) були приємно вражені – майже 70 учасників виграли цінні подарунки у вигляді сертифікатів на суму 3000, 2000, 1000 гривень.Святковому настрою сприяли також «фреш» корзини з усілякими смаколиками до новорічного столу.Без уваги не залишились і найменші відвідувачі торгового центру.Діток розважали Дід Мороз і Снігуронька, які щедро задаровували відвідувачів цукерками та створювали неймовірну атмосферу свята.

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