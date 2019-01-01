Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Сьогодні, 10:01
30 грудня у ТЦ «ЮВАНТ» відбулася довгоочікувана подія – розіграш цінних призів серед учасників акції «Новорічний шопінг з ТЦ «Ювант».
Відвідувачі ТЦ «Ювант» (яких було понад 2000 тисячі) були приємно вражені – майже 70 учасників виграли цінні подарунки у вигляді сертифікатів на суму 3000, 2000, 1000 гривень.
Святковому настрою сприяли також «фреш» корзини з усілякими смаколиками до новорічного столу.
Без уваги не залишились і найменші відвідувачі торгового центру.
Діток розважали Дід Мороз і Снігуронька, які щедро задаровували відвідувачів цукерками та створювали неймовірну атмосферу свята.
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Відвідувачі ТЦ «Ювант» (яких було понад 2000 тисячі) були приємно вражені – майже 70 учасників виграли цінні подарунки у вигляді сертифікатів на суму 3000, 2000, 1000 гривень.
Святковому настрою сприяли також «фреш» корзини з усілякими смаколиками до новорічного столу.
Без уваги не залишились і найменші відвідувачі торгового центру.
Діток розважали Дід Мороз і Снігуронька, які щедро задаровували відвідувачів цукерками та створювали неймовірну атмосферу свята.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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