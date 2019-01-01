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Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*

Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
30 грудня у ТЦ «ЮВАНТ» відбулася довгоочікувана подія – розіграш цінних призів серед учасників акції «Новорічний шопінг з ТЦ «Ювант».

Відвідувачі ТЦ «Ювант» (яких було понад 2000 тисячі) були приємно вражені – майже 70 учасників виграли цінні подарунки у вигляді сертифікатів на суму 3000, 2000, 1000 гривень.

Святковому настрою сприяли також «фреш» корзини з усілякими смаколиками до новорічного столу.

Без уваги не залишились і найменші відвідувачі торгового центру.

Діток розважали Дід Мороз і Снігуронька, які щедро задаровували відвідувачів цукерками та створювали неймовірну атмосферу свята.

Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*
Як ТЦ «Ювант» здійснював мрії. ФОТО*

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Теги: Ювант, Луцьк
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